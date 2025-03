Voici le chien le plus beau du monde selon une étude (et ce n'est pas celui que vous croyez)

Quel est le plus beau chien du monde ? Une étude a enfin tranché ! Et notre petit doigt nous dit que vous allez être surpris…

On voit chaque année des classements sur les “plus belles personnalités du monde”, “l’homme le plus sexy de la planète” ou encore de “la plus belle petite fille du monde”, mais des classements sur nos amis les bêtes existent aussi.

Cette fois-ci, des experts ont décidé de se pencher sérieusement sur l’animal canin considéré comme le plus “beau du monde”. Selon le site money.co.uk, entreprise spécialisée dans les assurances et placements bancaires, qui s’est penché sur le sujet, il existe bel et bien un chien considéré comme le plus beau. Ne vous méprenez pas, il ne s’agit ici que d’une liste : les goûts sont personnels, bien entendu.

D’ailleurs, Salman Haqqi, expert en assurance pour animaux pour money.co.uk rappelle :

“La beauté est dans l'œil de celui qui regarde et quelle que soit la position de classement de la race d'un chien, chaque chien, peu importe sa forme ou sa taille, doit être apprécié.”

Il a ensuite complété :

“L’une des façons les plus importantes de prendre soin d’un chien est de s’assurer qu’il est entièrement assuré afin que toutes les dépenses imprévues puissent être facilement prises en charge, vous permettant ainsi qu’à vos animaux de compagnie de profiter de votre temps ensemble sans souci.”

Car oui, on veut offrir le meilleur à sa boule de poils. N’est-ce pas ?

Le chien le plus beau du monde est...

Il est temps pour nous de vous dévoiler ce fameux classement des chiens les plus beaux du monde. Alors que l’on pourrait penser que les labradors, les huskys ou les golden retriever arriveraient en tête de liste, détrompez-vous.

Selon le site Unilad, qui a rapporté ce classement, le chien le plus beau du monde n’est autre que le Cairn Terrier, une adorable race de chien d’origine écossaise qui a obtenu 88,7% des voix.



Crédit : IStock

Il est suivi de près par le Terrier, blanc, qui a obtenu la note de 87,5 %.

Crédit : IStock

À la troisième place, on retrouve le Border Collie, un joli chien noir et blanc qui obtient le score de 86,7%.



Crédit : IStock

Dans le bas de la liste, on retrouve le Tolling Retriever avec 85%, le Lévrier italien avec 84,9%, le Norfolk Terrier avec 84,3% et enfin, le Pembroke Welsh Corgi avec 83,9%. Une étude qui devrait ravir les propriétaires de chiens.



Crédit : IStock