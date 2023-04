La SPA de Périgueux a fait une terrible découverte en intervenant au domicile d'un propriétaire de chiens

Il y a une semaine, la SPA de Périgueux a secouru neuf chiens qui vivaient dans un logement plongé dans le noir et rempli d’excréments.

Deux enquêtrices de la SPA de Périgueux ont vécu l’horreur le 4 avril dernier. En effet, elles ont secouru huit chiens et un chiot qui vivaient dans un logement plongé dans le noir et rempli d’excréments, rapportent nos confrères de Sud Ouest.

Comme le précise la Société protectrice des animaux sur Facebook, les animaux étaient enfermés, et ne connaissaient ni la laisse ni l’humain. De son côté, la présidente de l’association a indiqué au quotidien régional que les quadrupèdes avaient de «quoi manger et boire».

Les chiens ont été pris en charge par la SPA

Toujours selon la SPA, les bénévoles ont fait appel à la gendarmerie de Nontron pour retirer les toutous à leur propriétaire : «Les enquêtrices ont proposé un deal au propriétaire : ou bien il acceptait de laisser partir les chiens, ou bien la SPA de Périgueux déposait une plainte contre lui pour maltraitance», a expliqué la présidente.

Avant d’ajouter : «Il était complètement dépassé. Une semaine auparavant, on avait déjà saisi chez lui quatre chiots dans des conditions tout aussi critiquables».

Crédit Photo : image d'illustration / istock

Les boules de poils ont été transportées à la SPA de Périgueux, où elles ont été examinées par un vétérinaire. Résultat : les chiens n’étaient pas vaccinés et stérilisés. Mais ce n’est pas tout ! Certains d’entre eux présentaient des signes d’infection.

«Les soigneurs et les vétérinaires mettent tout en œuvre pour qu’ils retrouvent la santé et soient prêts à rejoindre au plus vite leur famille pour la vie».