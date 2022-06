Ils viennent en aide à un chien coincé sur un balcon en plein soleil pour le réhydrater et le rafraîchir

À Précigné, dans la Sarthe, un chien a été aperçu bloqué sur un balcon, en plein soleil et sous une chaleur étouffante. Les agents communaux sont intervenus pour tenter de réhydrater et rafraîchir l’animal.

Mardi 14 juin, les agents municipaux de Précigné ont dû intervenir sur un balcon pour aider un animal abandonné. Dans la matinée, un commerçant a vu un chien bloqué sur un balcon, en plein soleil. Selon les autorités, l’animal serait un Pitbull ou un American Staffordshire Terrier.

Crédit photo : Mairie de Précigné

L’animal était enfermé dehors, en plein soleil et sous une chaleur écrasante puisque ce jour-là, on enregistrait 30 degrés à l’ombre. Les stores du logement étaient baissés, empêchant l’animal de se réfugier à l’ombre, et aucune gamelle d’eau ne lui avait été mise à disposition.

Un chien bloqué sur un balcon en plein soleil

En voyant le pauvre animal, un commerçant a décidé d’alerter le maire du village. Ce dernier a demandé à deux agents municipaux de se déplacer sur les lieux pour tenter d’aider le chien.

« J’ai été averti par un commerçant qui avait vu ce chien abandonné, a expliqué Jean-François Zalesny, le maire de la commune. Il n’était pas question d’entrer par effraction chez le propriétaire de ce chien, alors j’ai demandé aux agents d’intervenir avec une échelle. On ne pouvait pas laisser ce chien dans cet état. »

Comme les agents municipaux n’avaient pas le droit d’entrer dans la maison, ils ont fait tout ce qu’ils ont pu : à l’aide d’une échelle déployée sous le balcon, ils se sont hissés pour atteindre l’animal. Ils ont pu lui donner à boire et le rafraîchir avec un arrosoir. Cette assistance a été saluée par la mairie de Précigné, qui a adressé un message de remerciement aux agents sur sa page Facebook.

« 30 degrés à l’ombre aujourd’hui. Un immense merci à nos agents communaux pour avoir porté assistance à ce pauvre chien assoiffé bloqué sur son balcon en plein soleil », peut-on lire sur la publication.

Une amende de 750 euros pour mauvais traitements

D’après les témoignages de plusieurs habitants et des commentaires laissés sous la publication de la mairie, ce n’est pas la première fois que ce genre de phénomène se produit. En effet, des chats auraient déjà été enfermés dehors sur ce même balcon. Un internaute affirme également avoir vu le chien piégé à l’extérieur depuis 8h30 du matin.

Crédit photo : iStock

La police municipale de Précigné a été alertée et va joindre le propriétaire des lieux. Ce dernier risque une amende de 750 euros pour mauvais traitements envers ses animaux de compagnie.