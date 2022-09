Ce chiot « turbulent et intenable » a été abandonné par une mère et sa fille le lendemain de son adoption

Chaque année, d’innombrables histoires d’abandons d’animaux de compagnie font malheureusement l’actualité, mais celle que vous allez découvrir dans cet article est particulièrement révoltante.

Crédit : SPA Mulhouse - Haute Alsace / Facebook

En effet, un chiot bichon frisé âgé de 3 mois a été abandonné… le lendemain de son achat ! Oui oui, vous avez bien lu. Ce triste épisode a eu lieu récemment dans la ville de Mulhouse, et plus précisément le dimanche 25 septembre dernier au salon qui se tenait au Parc-Expo. Dès le lundi 26 septembre, le jeune animal a été amené à un refuge. C’est l’association SPA Haute Alsace qui a révélé l’information via sa page Facebook.

La mère et sa fille qui avaient acheté l’animal se sont rendues sur place 24 heures à peine après leur décision de prendre un chien et ce changement très rapide de décision a beaucoup choqué les membres de l’association. Comment peut-on décider aussi vite de se débarrasser d’un être vivant comme d’une vulgaire chaussette ? Au refuge, la jeune femme, accompagnée de sa mère, ne s’est pas démontée et a expliqué que le chiot avait été « turbulent et intenable » pendant la soirée.

Un chiot payé 800 euros

Acheté 800 euros « chez un éleveur reconnu et sérieux », l’animal symbolise aujourd’hui la consommation effrénée de certaines personnes qui les poussent à voir les chiens et les chats comme des peluches. Au final, l’impulsion à l’achat coûte cher au maître et rend un animal malheureux. Et comme si cela ne suffisait pas, la SPA a fait savoir que le chiot n’était pas encore adoptable, il devra donc attendre avant de trouver un nouveau foyer aimant.