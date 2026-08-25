Un arbre tombe sur une caravane et révèle plus de 70 chiens entassés à l'intérieur

Aux États-Unis, la chute d’un arbre sur une caravane a permis de découvrir et de sauver plus de 70 chiens entassés à l’intérieur.

Une trouvaille inattendue.

Mercredi 19 août, des dizaines de chiens ont été découverts dans une caravane avant d’être secourus par une association, qui suspecte un cas de surpopulation animale, rapporte le magazine américain People.

Crédit Photo : Humane Indiana

Plus de 70 chiens entassés dans une caravane

Ce jour-là, un imposant arbre s’était écrasé sur la caravane située à Merrillville, dans l’Indiana, lors d’une tempête ayant provoqué des coupures de courant dans tout l’État, a indiqué le refuge Humane Indiana dans une publication Facebook.

La chute de l’arbre a attiré l’attention des voisins, qui ont alors constaté la présence de nombreux chiens dans cette maison mobile avant d’alerter l’association de protection des animaux.

Selon nos confrères, des agents de police se sont rendus sur place après que le refuge leur a fait part de ses inquiétudes concernant une « possible situation de surpopulation animale ».

Crédit Photo : Humane Indiana

Les autorités et les employés de l’organisation ont ouvert une enquête. Au total, plus de 70 chiens et environ cinq chats ont été retirés de la caravane. Certaines boules de poils étaient très amaigries, avec les côtes particulièrement saillantes.

La plupart des toutous sont de jeunes adultes et pèsent entre 1,8 et 5,4 kilogrammes. Selon Lindsay Stirn, chargée de liaison avec les services de Humane Indiana, citée par WGN News, il s’agit de la plus importante opération de sauvetage pour surpopulation animale jamais menée par le refuge.

Crédit Photo : Humane Indiana

Une enquête toujours en cours

Heureusement, aucun des animaux secourus n’a dû être euthanasié. Ils se reposent actuellement au refuge, où ils bénéficient des meilleurs soins.

« Ils ont traversé tellement de choses, et maintenant ils sont en sécurité avec nous », a déclaré Humane Indiana.

Alors que l’enquête se poursuit, les autorités précisent qu’aucun autre détail ne sera communiqué pour le moment.

Crédit Photo : Humane Indiana

Pendant toute la durée des investigations, les animaux resteront sous la garde légale et physique de Humane Indiana, association partenaire officielle du service de police de la ville.

Les chions seront donc proposés à l’adoption une fois leur état de santé stabilisé et la procédure terminée.

« Ces chiens méritent enfin de découvrir ce que signifie être aimés, choyés et en sécurité dans leur propre foyer », a écrit l’organisation.

Avant d’ajouter :

« Au fur et à mesure qu’ils pourront être proposés à l’adoption dans les prochaines semaines, nous rechercherons des familles prêtes à leur donner cette chance ».

Crédit Photo : Humane Indiana

Bonne chance !