Un chat disparu depuis 15 ans retrouve son maître avant de mourir dans ses bras

C’est une histoire à la fois triste et touchante. Malade et âgé, un chat disparu depuis 15 ans a retrouvé sa famille. Heureux et comblé, il est décédé quelques heures plus tard.

En 2010, une famille originaire de Pertuis, dans le Vaucluse, a perdu son chat baptisé Noël. Ce n’est que 15 ans plus tard que le félin a été retrouvé. L’association L’École des chats libres pertuisiens a reçu un appel le 18 janvier dernier, par une femme qui avait trouvé un chat devant chez elle. Si l’animal avait une puce électronique, cette dernière contenait un numéro inexistant.

Crédit photo : iStock

Les bénévoles de l’association ont alors mené l’enquête pour retrouver les propriétaires du chat. Pour cela, ils ont lancé un appel sur les réseaux sociaux et ont finalement retrouvé les personnes qui avaient perdu leur chat il y a 15 ans. Il s’agit d’une famille originaire de Tahiti, qui venait d’arriver dans le village.

“Ils sont ensuite restés sur Pertuis pendant plus de 10 ans et ont fait tout un tas de recherches pour retrouver leur chat disparu. Le mari, qui habite désormais à Trets, nous a dit que tous les jours, il faisait le tour du lotissement à vélo en l’appelant. Noël a finalement été retrouvé à 100 mètres à peine de son ancien domicile”, a confié Christine Guilianotto, la présidente de l’École des chats libres pertuisiens, à La Provence.

Selon la professionnelle, le chat n’aurait pas pu survivre toutes ces années dans la rue et a forcément été recueilli par d’autres personnes. Après 15 ans, Noël a finalement retrouvé son propriétaire.

Crédit photo : iStock

Un dernier au revoir

Malheureusement, après toutes ces années, Noël était devenu un vieux chat malade et affaibli. Ainsi, il a pu retrouver son maître et faire le plein d’amour juste avant de lui dire au revoir.

“Les retrouvailles ont été très émouvantes, il y a eu beaucoup de larmes. Ce chat était très aimé, son maître l’a cherché partout pendant des années. Ils ont juste eu le temps de se faire un câlin, puis Noël a commencé à convulser dans ses bras. On l’a vite amené chez le vétérinaire mais, vu son âge et son état, il a dû abréger ses souffrances. Mais il a pu revoir son papa de cœur, c’est le principal”, a confié Christine Guilianotto.

Une histoire émouvante d’un chat qui a tout fait pour retrouver sa famille et passer un dernier moment avant elle avant de partir. Si les retrouvailles se sont tristement finies, cet événement reste une lueur d'espoir pour toutes les personnes qui ont perdu leur chat et espèrent son retour. En effet, il n'est pas rare que les chats reviennent après de nombreuses années, comme ce félin qui est retourné chez lui après 13 ans d'absence, ou encore ce chat qui a retrouvé sa propriétaire le soir du réveillon.