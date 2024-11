“Un miracle de Noël avant l'heure” : un chat retrouve sa famille après 13 ans d'absence

13 ans après sa disparition, un chat a retrouvé sa famille. Des retrouvailles inespérées pour ses propriétaires qui pensaient ne jamais le revoir.

En 2011, Marie a perdu son chat Grizzli. Pendant des années, l’animal n’a plus donné aucun signe de vie, à tel point que Marie et sa famille avaient perdu tout espoir de le revoir. Mais contre toute attente, 13 ans plus tard, Grizzli a été retrouvé.

Crédit photo : Nathalie Giros / Facebook

Tout a commencé lorsque Nathalie Giros, la présidente de l’association Mille et une Pattes, a été appelée en urgence le 15 novembre dernier à propos d’un chat retrouvé “dans un état terrible et d’une maigreur indescriptible”.

“Je lui parle, le rassure, mes larmes ont coulé devant une telle misère et indifférence de la part de l’humain. Combien sont passés sans un regard ? Avec la vétérinaire, nous appelons le numéro référencé dans le dossier. Hélas, il n’était plus d’actualité”, a confié Nathalie Giros à France 3.

Le chat retrouve sa famille

Par chance, Nathalie a réussi à joindre le vétérinaire qui avait pucé l’animal. Elle a alors appris que Grizzli était porté disparu depuis 13 ans. Âgé de 17 ans, le chat a finalement pu retrouver sa famille, qui pensait ne jamais le revoir. Un “miracle de Noël avant l’heure” selon Nathalie Giros.

“J’étais sous le choc, a confié Marie. On ne pensait pas le retrouver un jour. Il a disparu juste après qu’on a déménagé. Depuis sa disparition, on n’avait jamais adopté d’autres chats. On est quasiment sûr qu’il a eu une famille, il a aujourd’hui des réflexes qu’il n’avait pas à l’époque. Ça nous fait chaud au coeur. Il va finir sa vie avec nous.”

Cette histoire rappelle l’importance d’identifier son animal de compagnie avec un tatouage ou une puce électronique afin de le retrouver en cas de disparition, mais aussi d’actualiser ses informations auprès des vétérinaires. Pensez à signaler tout changement de situation, comme un déménagement ou un changement du numéro de téléphone, pour que les vétérinaires puissent vous joindre en cas de besoin.

De son côté, Grizzli a rapidement pris ses marques dans son foyer et est devenu un vrai pot de colle qui couvre sa famille d’amour. Les retrouvailles avec Grizzli montrent qu'il ne faut jamais perdre espoir quand on perd son chat, puisqu'il arrive que ces animaux reviennent. C'est le cas de cet autre chat qui a retrouvé son maître après 12 ans d'absence, ainsi que d'un autre félin disparu depuis 6 ans.