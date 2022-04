Un chat peut-il manger végétarien ?

Si les Français sont de plus en plus nombreux à devenir végétariens, est-il possible de bannir la viande de l’alimentation de nos chats ? Réponse tout de suite.

Les humains sont des êtres vivants omnivores, qui peuvent manger de tout. Aujourd’hui, de plus en plus de personnes décident de bannir la viande et le poisson de leur régime alimentaire et de devenir végétariens. Si c’est votre cas, vous vous êtes peut-être déjà demandé si vous pourriez en faire autant avec votre animal de compagnie. En effet, il peut paraître difficile de donner de la viande à son animal alors que l’on a décidé de ne plus en consommer.

Crédit photo : iStock

Si ne plus manger de viande ni de poisson peut avoir des bénéfices sur l’organisme humain, cela n’est pas le cas pour les animaux, et notamment pour les chats.

Un chat ne peut pas manger végétarien

Les chats sont des animaux carnivores et ont un système digestif différent du nôtre. De plus, leur dentition est constituée de canines qui sont faites pour déchiqueter la viande. Comme le chat possède un organisme de carnivore, il ne produit pas d’enzymes, des protéines qui permettent de digérer l’amidon.

Dans son alimentation, un chat a besoin de recevoir onze acides aminés qui sont indispensables pour le bon fonctionnement de ses organes vitaux. La nourriture qu’il reçoit doit être composée d’acides gras essentiels et de vitamines comme les vitamines A, B3 et B12. Le chat a également besoin d’un apport en calcium, en fer et en protéines.

La viande contre les carences alimentaires

Pour avoir tous ces éléments, un chat doit donc manger de la viande, au risque de souffrir de carences alimentaires. Il doit notamment avoir un bon apport en taurine, un acide aminé que l’on retrouve dans les poissons et les crustacés. S’il ne reçoit pas assez de taurine, un chat peut souffrir d’une dégradation de la rétine qui peut entraîner des troubles de la vision.

Crédit photo : iStock

S’il ne mange pas assez de viande, un chat peut également avoir une carence en vitamine A, ce qui va affaiblir son système immunitaire. Enfin, l’animal pourra avoir d’autres problèmes de santé liés à l’absence de viande comme un risque d’infertilité, des dermatites ou encore un affaiblissement du muscle cardiaque.

Vous l’aurez compris : pour la santé de votre chat, celui-ci ne doit pas du tout devenir végétarien et doit continuer à manger de la viande.