Un chien peut-il avoir un régime végétarien ou végan ?

Techniquement oui, les chiens peuvent survivre avec un régime végétalien ou végétarien. Cependant, il y a des choses importantes à comprendre pour s'assurer que votre chien ait une alimentation adaptée à son âge, sa taille et son état de santé général. Dans cet article, nous partageons avec vous tout ce qu’il faut savoir pour nourrir son chien avec des plats végétaliens ou végétariens.

Crédit : ArminEP

À voir aussi

Beaucoup d'entre nous essaient de manger moins de viande pour des raisons de bien-être animal, pour réduire notre impact sur l'environnement ou pour les nombreux bénéfices que les régimes sans viande peuvent apporter à notre santé. Et pour certains, il peut être tentant d'étendre leurs convictions à leur chien. Dans certaines circonstances, un régime végétalien ou végétarien peut présenter des avantages pour la santé de votre chien. Par exemple, les chiens souffrant d'allergies ou de sensibilités alimentaires ont tendance à réagir à la source de protéines animales et très rarement au gluten ou aux produits laitiers. En utilisant des sources végétales de protéines, cette réaction peut être annulée. Ceci étant dit, il est important de donner à votre chien une alimentation complète pour garantir une alimentation équilibrée et éviter les carences.

En revanche, mis à part si vous êtes sous les conseils et la supervision d'un vétérinaire nutritionniste qualifié, il n’est absolument pas recommandé de cuisiner à la maison pour votre chien. Et pour cause, il est extrêmement difficile de créer un régime alimentaire équilibré à la maison, et encore plus lorsqu’il s’agit d'un régime végétalien ou végétarien. Cela explique notamment pourquoi les versions commerciales sont relativement récentes sur le marché. À court terme, votre chien peut sembler en pleine forme, mais une alimentation déséquilibrée sur une longue période peut avoir de graves conséquences sur sa santé. Les signes d'une alimentation inappropriée peuvent être un pelage de mauvaise qualité, une croissance médiocre, une perte de poids, un manque d'énergie ou encore une portée réduite chez les chiennes en lactation.

Crédit : congerdesign

Adaptez le régime à votre chien

L'âge, le poids et l'état de santé de votre chien doivent être soigneusement pris en compte lors du choix d'un régime alimentaire. Les chiens âgés et les chiots ont des besoins nutritionnels différents. Il est essentiel que les chiots reçoivent une alimentation spécifique pour chiots, car elle contient le bon équilibre de nutriments pour leur croissance. Si vous donnez à votre chiot une nourriture pour adultes, ce dernier risque d'avoir des problèmes squelettiques à vie. Certains problèmes de santé nécessitent un régime spécifique sur ordonnance et il se peut qu'il n'y ait pas encore d'alternative végétarienne ou végétalienne appropriée sur le marché.