Un chat retrouve le chemin de sa maison deux ans après sa disparition

Il y a un mois, une chatte qui avait disparu en avril 2021 dans les Vosges a retrouvé le chemin de sa maison, pour le plus grand bonheur de sa propriétaire.

En avril 2021, une mère de famille, originaire de Cornimont, a vécu un véritable cauchemar lorsque sa chatte Miki a soudainement disparu. Alors que tout espoir était perdu, la boule de poils est revenue chez elle en février 2023, rapporte Vosges Matin.

À voir aussi

Crédit Photo : image d'illustration / istock

À l’époque, Caroline Genini, la propriétaire de l’animal, avait fait tout son possible pour retrouver son compagnon à quatre pattes adoré, en vain. Le quadrupède demeurait introuvable :

«J’avais même contacté une dame qui retrouve les chats à distance (…)», a expliqué la Vosgienne au quotidien régional. Cette dernière était loin de se douter qu’un miracle se produirait deux ans plus tard.

Un miracle se produit deux ans plus tard

Comme le précise Vosges Matin, la mère de famille a pris l’habitude de nourrir les chats du voisin, qui n’hésitent pas à gratter à la fenêtre pour signaler leur présence. Il y a un mois, Caroline Genini a eu la surprise de sa vie en tirant le rideau. La raison ? Miki se trouvait devant la fenêtre :

«On l’a tout de suite reconnue. C’est notre chat. Elle avait 5 ans quand elle a disparu. On la connaît. On connaît son regard. Elle a aussi des taches noires reconnaissables. Et elle est tout de suite venue nous faire des câlins».

Depuis, la chatte - aujourd’hui âgé de sept ans - a retrouvé ses marques dans la maison familiale, pour le plus grand bonheur de sa maîtresse. Elle a ainsi fait la connaissance des quatre autres chats du domicile, souligne le média.

«Elle s’impose et montre qu’elle était là avant mais ils s’entendent tous bien. La seule chose qui a changé, c’est qu’elle ne veut plus sortir. Mais sinon tout est comme avant. Elle a le même caractère et a repris sa place sereinement».