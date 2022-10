Désorienté, ce chevreuil se heurte aux clôtures d'un village après avoir échappé à un groupe de chasseurs

Ce dimanche 30 octobre, un chevreuil a été vu dans un village après s’être échappé d’une partie de chasse. L’animal, complètement désorienté, se heurtait contre les clôtures et les portails des habitations.

Les faits divers à propos de la chasse font de plus en plus parler et pour cause : ils sont de plus en plus nombreux. Dans le village de Sablé-sur-Sarthe, un jeune chevreuil a été vu en train de déambuler dans les rues ce dimanche 30 octobre.

Crédit photo : iStock

En effet, plusieurs témoins ont aperçu l’animal aux alentours de 10h30, qui errait dans le village, entre l'avenue de la Vaige et l'allée du Prémont. Le chevreuil semblait avoir échappé à une partie de chasse qui avait lieu non loin de là, près de l’hippodrome du village.

Le chevreuil était désorienté dans les rues

Après sa fuite, le chevreuil s’est retrouvé dans les rues du village et semblait complètement désorienté. Le cervidé semblait vouloir se réfugier dans les jardins des habitants et s’est heurté à plusieurs reprises contre des clôtures et des portails.

Crédit photo : iStock

Finalement, après plusieurs minutes à errer dans les rues, le chevreuil a réussi à s’échapper en passant par la cour d’un pavillon. Par la suite, on ne sait pas ce qu’est devenu l’animal, mais on espère pour lui qu'il n'a pas croisé les voitures des chasseurs qui revenaient de leur partie de chasse en fin de matinée.