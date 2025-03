Un chien dépecé vivant à La Réunion, une pétition lancée pour lui rendre justice

Le 21 mars dernier, à La Réunion, un chien a été retrouvé dépecé vivant. Une pétition a été lancée pour lui rendre justice.

Les actes de cruauté envers les animaux peuvent être particulièrement choquants. Le 21 mars 2025, à Saint-Joseph (La Réunion), un chien a été victime d'un acte barbare. Le petit chien croisé Pinscher a été dépecé vivant. Sa peau a été découpée volontairement, causant une plaie béante. Malheureusement, l'animal a été abandonné dans cet état.

Le chien a été retrouvé dans un état de souffrance extrême, errant sur la route pour sans doute mettre fin à son calvaire. Des asticots recouvraient sa plaie. N'ayant pas pu recevoir de soins vétérinaires à temps, il est décédé de ses blessures.

Crédit photo : APEBA

Pour retrouver les coupables, un appel à témoins a été lancé par APEBA (Association pour l'Education à la Bienveillance Animale).

"Nous recherchons ses maîtres si jamais il a été perdu ou volé et toute information pour retrouver les personnes qui l'ont découpé vivant et qui l'ont torturé. Ce chien a souffert le martyre", indique l'association sur sa page Facebook.

Une pétition pour condamner cet acte

Suite à ce drame, une pétition a également été lancée sur le site Mes Opinions par un citoyen réunionnais révolté par ce crime.

“Je ne peux pas rester indifférent face à une telle horreur. J’en appelle aux autorités et à la justice pour qu’ils fassent tout leur possible pour retrouver ceux qui ont commis cet acte inqualifiable. Il est indispensable que des enquêtes sérieuses soient menées, que les coupables soient identifiés, jugés et punis à la hauteur de leur cruauté”, a-t-il écrit sur la page de la pétition.

Crédit photo : APEBA

Le citoyen appelle à la mobilisation pour que cet acte soit sévèrement puni et que “justice soit faite”. Il demande également des mesures concrètes afin de protéger les animaux de ces cas de maltraitance. À l’heure où nous écrivons ces lignes, la pétition a recueilli 33 373 signatures.

Ce n'est malheureusement pas la première fois qu'un chien décède dans de telles souffrances. Récemment, un homme a tué la chienne de ses voisins de 17 balles avant de jeter son corps dans un fossé. Comme le rappelle APEBA, le fait de réaliser un acte de cruauté sur un animal domestique est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende. La peine peut augmenter à quatre ans de prison et 60 000 euros d'amende en cas de délit aggravé. Enfin, si les faits ont entraîné la mort de l'animal, comme dans le cas de ce chien, l'auteur du crime peut écoper de cinq ans de prison et 75 000 euros d'amende.

Si vous avez la moindre information à propos de ce chien, n'hésitez pas à contacter l'association sur sa page Facebook ou à l'adresse mail suivante : [email protected].