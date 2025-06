Elle a torturé son fils au point de lui faire perdre ses deux jambes... et va être libérée de prison après seulement 7 ans

En 2018, Jody Simpson a été condamnée à dix ans de prison pour avoir commis des sévices graves à son fils âgé de seulement 6 semaines. Finalement, la mère devrait sortir et être à nouveau libre après sept ans d’incarcération.

Certains enfants sont confrontés au pire dès leur plus jeune âge. C'est le cas de ces enfants, violentés par leur nounou, mais aussi de cet enfant de 10 ans qui est mort écrasé par sa mère adoptive, restée assise sur lui pendant cinq minutes.

De son côté, Tony Hudgell est un petit garçon qui a vécu une enfance horrible. Alors qu’il n’était qu’un bébé de 6 semaines, il a été maltraité par ses parents qui lui ont infligé d’atroces blessures. Tony a eu des fractures aux doigts et aux orteils, des déchirures des ligaments et une septicémie. Il est resté dans cet état et a souffert pendant dix jours avant que ses parents ne l’emmènent à l’hôpital.

Crédit photo : Jim Bennett / Daily Mail

Quand il est arrivé au centre hospitalier, Tony était entre la vie et la mort. Pour le sauver, ses deux jambes ont dû être amputées. De leur côté, les parents de Tony ont été reconnus coupables de cruauté envers un enfant. Sa mère, Jody Simspon, a été condamnée à dix ans de prison en 2018.

La mère à nouveau libre

Alors que Tony a été adopté par une famille aimante suite à l’incarcération de ses parents, sa mère a été autorisée à sortir de prison sept ans après son arrestation. En effet, la Commission des libérations conditionnelles a accepté de faire sortir Jody Simpson. En prison, elle s’est engagée dans une psychothérapie par l’art et a suivi un travail de sensibilisation aux victimes. Une décision qui ne passe pas auprès de Paula Hudgell, la mère adoptive de Tony.

“Après seulement deux ans de liberté conditionnelle, elle sera légalement libre de vivre comme elle l’entend. Cela inclut la présence d’enfants, et même la possibilité d’en avoir un autre. Cette situation souligne le besoin urgent d’un registre national des cas de cruauté envers les enfants, un système visant à garantir que les personnes ayant des antécédents de maltraitance d’enfants soient surveillées, restreintes et empêchées de récidiver. Nos enfants méritent d’être protégés”, a-t-elle affirmé au Daily Mail.

Crédit photo : Kent Police

L’histoire de Tony a inspiré de nombreuses personnes, dont le gouvernement britannique qui a créé une loi à son nom. La “loi Tony” impose des peines de prison plus lourdes pour les personnes reconnues coupables de cruauté et de négligence envers les enfants. Si la libération de Jody Simpson a été annoncée, cette dernière sera placée sous surveillance stricte et devrait obéir à certaines conditions. Si elle ne respecte pas ces règles, elle retournera immédiatement en prison.