Un dresseur tué par son tigre en pleine représentation, sous les yeux horrifiés de sa femme et sa fille

Dans un parc animalier des États-Unis, un dresseur de tigres s’est fait tuer par l’un de ses fauves lors d’une représentation devant des visiteurs, sous les yeux de sa femme et sa fille.

Le Growler Pines Tiger Preserve est une réserve naturelle où les visiteurs peuvent réserver des créneaux pour voir des tigres et assister à des démonstrations sur la façon dont ils sont dressés et soignés. Cependant, un drame a eu lieu lors d’une représentation effectuée ce samedi 20 septembre.

Ryan Easley, un dresseur et soigneur de tigres âgé de 37 ans, procédait à une représentation avec l’un des félins. Cependant, alors qu’il se trouvait dans une cage avec le tigre, le fauve l’a soudainement mordu avant de le secouer violemment. L’animal a tué le dresseur sous les yeux horrifiés du public. Parmi les spectateurs se trouvaient la femme et la fille de Ryan Easley.

Crédit photo : GoFundMe

“Un rappel de l’imprévisibilité du monde naturel”

Les secours sont intervenus quelques minutes après l’incident, mais Ryan Easley était déjà mort. Le parc a tenu à lui rendre hommage dans un message publié sur sa page Facebook.

“Cette tragédie est un douloureux rappel à la fois de la beauté et de l’imprévisibilité du monde naturel. Ryan connaissait ces risques, non pas par imprudence, mais par amour. Les animaux dont il prenait soin n’étaient pas seulement des animaux pour lui, mais des êtres avec lesquels il avait tissé un lien fondé sur le respect, l’attention quotidienne et l’affection”, a publié le parc.

Crédit photo : Growler Pines Tiger Preserve / Facebook

Cette tragédie survient peu de temps après qu'un autre drame se soit produit dans un parc zoologique de Jérusalem, lorsqu'un léopard est sorti de son enclos et a tué un employé du zoo. Des associations de défense des animaux comme PETA et Humane World for Animals ont déclaré que la mort de Ryan Easley rappelle les dangers existants lorsque des animaux sauvages, comme les tigres, sont utilisés lors de représentations.

“Ce n’était vraiment qu’une question de temps avant que ces tigres ne réagissent d’une manière qui leur est tout à fait naturelle, c’est-à-dire en utilisant l’agression pour répondre à un facteur de stress”, a déclaré Debbie Metzler, directrice principale de la faune sauvage en captivité à PETA, à CBS News.

Une cagnotte en ligne a été créée et a déjà permis de récolter 37 087 dollars ce mercredi 24 septembre, soit près de 31 600 euros, pour soutenir la famille endeuillée. Au parc, toutes les visites et les représentations ont été suspendues jusqu’à nouvel ordre.