Il est surpris par un tigre qui passe par la fenêtre alors qu'il prend sa douche, la vidéo devient virale

Un Inde, un homme a vécu une scène dont il se souviendra toute sa vie. Alors qu’il prenait sa douche, un tigre a surgi dans la pièce en tentant de passer par un trou dans le mur, semblable à une fenêtre. Cette scène surréaliste a été filmée et la vidéo a été partagée sur de nombreux réseaux sociaux.

Sur les images, on peut voir le tigre tenter de s’introduire dans la pièce en passant sa tête et l’une de ses pattes dans le trou dans le mur, alors que l’homme qui filme la vidéo prenait sa douche.

Une rencontre très rare

Cette vidéo a été largement relayée sur internet et est vite devenue virale. Elle a été commentée par de nombreux internautes, à la fois choqués et amusés par la situation.

“C’est moi ou ce tigre a l’air plutôt détendu ? ‘ça ne vous dérange pas si je regarde ? L’eau doit être vraiment froide je parie”, “Il veut jouer dans l’eau !”, “L’inconvénient de l’utilisation de savon parfumé au bacon”, “Tigre : Ne fais pas attention à moi. Je regarde juste mon dîner se laver”, ont commenté les internautes sur Reddit.

Les tigres sont nombreux en Inde. En 2024, on comptait entre 3 500 et 3 700 tigres à l’état sauvage dans le pays, soit 75% de la population mondiale, selon The Indian Express. Cependant, ces tigres vivent principalement dans des réserves protégées. Les rencontres restent donc extrêmement rares, mais certains cas peuvent survenir dans les villages bordant les forêts.

Bien que nous n’ayons pas plus de détails sur cet incident, on peut penser que l’homme a immédiatement arrêté de filmer pour s’enfuir. En effet, les tigres restent des animaux très dangereux, comme le prouve cette attaque en Thaïlande, lorsqu’un tigre a attaqué un touriste qui prenait un selfie avec lui. Récemment, un dresseur s’est également fait tuer par l’un de ses tigres pendant une représentation.