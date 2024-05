Il reproduit à l'identique une vieille photo pour dire adieu à son chat mourant, son geste bouleverse les internautes

Il est toujours difficile de dire au revoir à nos animaux de compagnie qui nous ont accompagnés pendant des années. Pour rendre hommage à son chat, Trevor a décidé de reproduire une photo de son enfance à l’identique.

Nos animaux de compagnie nous accompagnent une bonne partie de notre vie, et il n’est pas toujours facile de leur dire au revoir. C’est ce qu’a vécu Trevor avec son chat Gandalf, qu’il a malheureusement perdu récemment.

Pour lui dire un dernier au revoir, Trevor a eu une idée émouvante. Il a décidé de reproduire à l’identique une photo vieille de 20 ans, qu’il a prise quand il était enfant.

Un dernier hommage à son chat

Sur l’image, on peut voir Trevor enfant, tenir dans ses bras son chat Gandalf. Pour reproduire cette photo, Trevor a mis un t-shirt de la même couleur que celui sur le cliché original et a pris son chat dans ses bras de la même façon, pour un dernier câlin. Il a ensuite partagé cette photo attendrissante sur Reddit avec ce message : “J’ai endormi le chat de mon enfance aujourd’hui et j’ai fait de mon mieux pour recréer une image vieille de 20 ans. Je t’aimerai toujours Gandalf.”

Cette photo a brisé le cœur de nombreux internautes sur le réseau social. Plusieurs d’entre eux ont adressé des messages de soutien à Trevor, tandis que d’autres ont partagé leur propre expérience : “J’ai découvert hier que mon chat avait un cancer et j’en pleure. Je ne sais pas comment mes 7 dernières années auraient été sans elle. Je suis tellement chanceux de l’avoir eu”, “J’ai perdu mon chat il y a 9 jours et je pleure en ce moment. Reposez-vous dans le paradis heureux Gandaf et Dabitha”.

Des commentaires qui prouvent que l’on est tous égaux face à la perte d’un animal de compagnie.