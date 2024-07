Ils sauvent la vie d'un marcassin puis l'adoptent... l'État les poursuit et ordonne son euthanasie

En octobre 2023, une famille a sauvé et recueilli un marcassin blessé. Mais aujourd’hui, le sanglier est menacé d’être euthanasié.

C’est une histoire qui avait bien commencé mais qui pourrait tourner au drame. En octobre 2023, à Boiry-Becquerelle, dans le Pas-de-Calais, une famille a sauvé un marcassin blessé par des chiens de chasse. Les habitants ont décidé de recueillir cet animal sauvage chez eux et l’ont baptisé Toto.

Aujourd’hui, Toto a grandi et est devenu un sanglier adulte. Sa famille adoptive avait prévu de le relâcher dans la forêt mais l’animal a été saisi lors d’une perquisition. Plusieurs solutions ont alors été trouvées pour assurer l’avenir de ce sanglier. La ville de Charleville-Mézières a proposé d’accueillir l’animal dans son parc municipal et deux autres parcs se sont portés volontaires.

Le sanglier sera euthanasié

Malheureusement, tout ne s’est pas passé comme prévu. Ce vendredi 12 juillet, la cour d’appel de Douai a rendu son verdict et a ordonné l’euthanasie de Toto. La raison ? Les autorités suspectent que l’animal soit atteint de la maladie d’Aujeszky, une infection généralement mortelle qui peut se transmettre au chien.

En plus de cette maladie, un autre problème s’est posé pour la famille : celui de la détention d’un animal sauvage, qui est illégale. Arnaud Bienvenu, le père de famille, sera donc jugé en janvier 2025 et risque jusqu’à 3 ans de prison et 150 000 euros d’amende.

“On a juste voulu sauver un animal mais on n’aurait pas dû puisqu’aujourd’hui, on reçoit des convocations au parquet, on est traités comme des délinquants”, a affirmé Arnaud Bienvenu.

Une pétition a été lancée afin de sauver Toto le sanglier. Elle a presque atteint son objectif puisqu’elle a recueilli plus de 9 700 signatures sur les 10 000 requises. De son côté, la famille a jusqu’au 17 juillet pour se pourvoir en cassation et changer le destin du sanglier.