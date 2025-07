10 ans après avoir été porté disparu, un employé de magasin est retrouvé coincé derrière un réfrigérateur

Dix ans après la disparition d’un jeune homme, le mystère a pris fin par hasard et les enquêteurs ont pu retracer le tragique événement.

Il aura fallu dix ans aux enquêteurs pour boucler une étrange affaire de disparition aux États-Unis. En novembre 2009, Larry Ely Murillo-Moncada, 25 ans, était porté disparu dans la ville de Council Bluffs, en Iowa.

Le jeune homme était salarié dans l’enseigne de supermarché No Frills. Mais il a soudainement disparu ce 28 novembre. Une enquête fut ouverte et tous les policiers de l’État se mirent à sa recherche. Durant des années, les forces de l’ordre ont cherché le moindre indice de la disparition de Larry Ely Murillo-Moncada.

Mais alors que les policiers pensaient être dans une impasse, un incroyable retournement de situation a mis fin aux recherches, dix ans plus tard.

Des appels à l’aide restés sourds à cause du bruit des machines

Crédit photo : KETV

En janvier 2019, des ouvriers vidaient le local du supermarché No Frills dans lequel travaillait Larry Ely Murillo-Moncada. L’établissement était fermé depuis trois ans et s’apprêtait à être détruit. Il a donc fallu vider l’intérieur. C’est au moment de sortir les grands réfrigérateurs de l’enseigne que les ouvriers sont tombés sur un corps en décomposition.

Des analyses ADN ont rapidement été faites. Les enquêteurs ont ainsi découvert que le corps était bien celui du jeune Larry Ely Murillo-Moncada. D’après les informations de CNN, Larry Ely Murillo-Moncada s’était violemment disputé avec sa famille le jour de sa disparition. Il avait quitté soudainement le domicile familial sur un coup de tête, pieds nus, alors qu’une tempête de neige s’abattait.

Le jeune homme aurait décidé d’aller se mettre à l'abri chez No Frills, ouvert 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Il serait monté sur l’armoire du réfrigérateur, une habitude que prenaient les employés durant leurs pauses.

Crédit photo : Wikipedia

Les enquêteurs pensent que Larry Ely Murillo-Moncada aurait chuté et serait tombé entre le réfrigérateur et le mur, dans un trou de 45 centimètres de large et haut de 3 mètres. « Les machines faisaient tellement de bruit, il n'y avait probablement aucune chance que ses appels à l'aide soient entendus », avance le sergent Brandon Danielson du bureau d'enquête criminelle, cité par CNN.

En l’absence de trace de coup et de traumatisme sur le corps, les enquêteurs ont donc conclu à une mort accidentelle. On peut donc imaginer que Larry Ely Murillo-Moncada est mort de faim et de déshydratation. Un triste sort pour le jeune homme.