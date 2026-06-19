« Dégoûté » : une passagère aperçoit un animal au plafond d'un avion, sa vidéo devient virale

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Photo montrant le rat dans l'avion

Panique à bord d’un vol de la compagnie aérienne américaine JetBlue : un animal a été aperçu dans l’éclairage du plafond de la cabine, provoquant le dégoût des passagers.

Le vendredi 12 juin, un intrus poilu s’est invité à bord d’un vol de la compagnie aérienne américaine JetBlue à destination de l’aéroport JFK de New York. De quoi susciter le dégoût des passagers.

L’un d’eux a immortalisé la scène avant de la partager sur les réseaux sociaux, rapporte le magazine People.

Un avion de la compagnie aérienne JetBlueCrédit Photo : Getty Images

Un rat aperçu dans l’éclairage de la cabine

Brittney Brimway voyageait avec son fils de 13 ans lorsque celui-ci a aperçu un animal courant dans l’éclairage situé près des compartiments à bagages, quatre heures après le décollage.

La mère de famille faisait une sieste avec son bébé de dix mois lorsque l’incident s’est produit.

Selon son témoignage, l’adolescent l’a réveillée en lui lançant qu’« il y avait un rat dans les lumières ». Il a ensuite sorti son smartphone pour filmer le rongeur se déplaçant dans les dispositifs d’éclairage bleus.

« J’étais complètement sous le choc, dégoûtée et inquiète », a-t-elle déclaré.

Partagée sur Instagram la semaine dernière, la vidéo a depuis été visionnée plus d’un million de fois.

La suite après cette vidéo

La compagnie aérienne répond

En légende de sa publication, l’Américaine n’a pas caché son indignation et a interpellé la compagnie aérienne en la mentionnant dans son message.

« On ne peut pas inventer ça ! Notre vol en classe affaires avec @jetblue avait un rat, OUI UN RAT, dans le compartiment à bagages !!! », a-t-elle écrit.

De son côté, l’entreprise a répondu en commentant : « Nous sommes désolés de voir cela. Veuillez nous transmettre votre code de réservation, le nom figurant sur la réservation et votre date de naissance ».

Gros plan sur un ratCrédit Photo : iStock

Interrogée par People, Brittney Brimway indique avoir été contactée par la compagnie aérienne, qui lui a confirmé le remboursement de son billet.

Dans une déclaration transmise à nos confrères, JetBlue est revenu sur cet incident.

« Bien que ce type d’incident soit rare, garantir une expérience sûre et confortable pour nos clients et membres d’équipage est une priorité absolue. Nos avions sont régulièrement entretenus et nettoyés, et cet appareil a été identifié et retiré du service », a déclaré un porte-parole de l’organisation.

Pour l’instant, on ignore comment le rat s’est introduit dans l’avion. Une chose est sûre : sa présence a provoqué une vive agitation à bord.

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Jenna Barabinot

Au sujet de l'auteur :

Rédactrice web passionnée avec 5 ans d'expérience et plus de 1850 articles à son actif, Jenna Barabinot assure pour Demotivateur le suivi de l'actualité Entertainment, des célébrités et des faits de société. Véritable experte de la thématique canine et de la cause animale, elle allie une plume rigoureuse à un storytelling engagé. Sa polyvalence lui permet de décrypter les tendances de la culture pop tout en traitant avec humanité les sujets de société qui font l'actualité.

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