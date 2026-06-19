Air France servira uniquement des boissons françaises à ses passagers, hormis le Coca Cola

Si vous réservez un vol avec la compagnie Air France, vous pourrez choisir uniquement des boissons françaises à bord de l’avion, hormis le Coca Cola.

Si vous avez prévu de voyager dans un autre pays et que vous avez réservé votre vol avec la compagnie Air France, vous allez remarquer une nouveauté dans l’avion. Désormais, la compagnie aérienne ne propose que des boissons françaises à ses passagers. Cette nouveauté concerne les passagers en classe Business et La Première.

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Lors des moyens et long-courriers ainsi que dans les salons d’aéroport, les passagers ne pourront plus commander de Schweppes, de Fuze Tea ou de Sprite. Il sera cependant toujours possible de commander des boissons chaudes, à condition de faire attention, à l'inverse de cette femme qui s'est brûlée avec du thé et a réclamé 1,3 million d'euros à la compagnie aérienne.

Air France supprime les boissons étrangères

À la place, des produits français seront proposés aux passagers.

“Pour mettre en valeur le meilleur de la France, la sélection renouvelée propose exclusivement des marques françaises, à l’exception de Coca Cola. Désormais disponible sur tous les vols Air France au départ de Paris, cette nouvelle sélection remplace plusieurs boissons existantes”, a indiqué la compagnie aérienne, selon Air Journal.

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La seule boisson étrangère restante est le Coca Cola, qui reste un incontournable et qui est très apprécié des passagers, notamment à l’international.

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Des boissons françaises à la carte

Mais que va-t-il y avoir à la place des boissons qui ne seront plus proposées ? Air France préfère opter pour des jus de fruits biologiques, comme ceux de la Maison Patrick Font, des thés glacés, des limonades artisanales de producteurs français comme Vitamont et des tonics français hauts de gamme. Les passagers pourront aussi choisir du soda au gingembre, une boisson “très demandée”.

En plus de cela, cet été, des cocktails préparés par le chef mixologue français Matthias Giroud seront proposés. À l'inverse de cet enfant de 3 ans qui s'est fait servir un verre de vin dans un avion, l'alcool ne sera pas proposé aux mineurs. Mais comme le veut la tradition d’Air France, la compagnie aérienne continuera de proposer du champagne à l’ensemble de ses passagers pendant les repas, et ce toutes classes confondues.