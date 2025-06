Les voyageurs pourraient bientôt emporter deux bagages à main gratuits dans l'avion

Les passagers aériens pourraient bientôt voyager avec deux bagages cabine sans débourser le moindre centime. Explications.

Cela n’aura échappé à personne : les bagages cabine sont parfois payants, et les prix varient en fonction des compagnies aériennes. On observe ce phénomène en grande partie chez les entreprises low cost.

C’est la cas de la compagnie Transavia. Depuis le 3 avril 2024, la société spécialisée dans le transport aérien à bas coûts fait payer les bagages de cabine.

Le moins que l’on puisse dire, c’est que cette politique ne passe pas auprès de la Fédération nationale des associations d’usagers des transports.

« Aujourd’hui, chaque compagnie définit ses propres règles qu’elle applique pour décider quels bagages sont autorisés ou non en cabine, sans harmonisation, et à quel éventuel surcoût. Un voyageur ne peut pas être sûr que son bagage qui a été transporté en cabine auprès d’une première compagnie pourra l’être auprès d’une autre », dénonce l’organisme, relayé par BFM TV.

Néanmoins, cette option payante pourrait bientôt être de l’histoire ancienne.

Crédit Photo : iStock

Vers un retour de la gratuité des bagages cabine ?

Le 24 juin dernier, la commission transports du Parlement européen a voté en faveur de la gratuité des bagages cabine, rapporte EuroNews.

Sur le papier, cette mesure permet aux voyageurs d’emporter avec eux deux effets personnels, sans avoir à débourser le moindre centime.

Néanmoins, les dimensions des valises ne doivent pas excéder les 100 cm, soit 55cm x 40cm x 20cm.

Crédit Photo : iStock

« Ce que nous avons trouvé comme solution, c'est de réduire la taille du bagage à main », explique le député européen bulgare Andrey Novakov.

Il ajoute :

« Mais oui, la proposition du Parlement est de l'inclure dans le prix du billet (…) Vous pouvez avoir votre sac à dos ou un sac à main, ce qui est déjà le cas aujourd'hui vous pouvez avoir un objet personnel, et un petit bagage à main qui devrait avoir une longueur, une hauteur et une profondeur totales de 100 cm ».

Cette proposition doit obtenir le feu vert des États membres de l’Union Européenne, soulignent nos confrères.

Sans réelle surprise, celle-ci a provoqué la colère des compagnies aériennes concernées par cette mesure.

Crédit Photo : iStock

Pour Airlines for Europe, la plus grande association de compagnies aériennes de l’UE, les eurodéputés se sont servis « de ce vote pour ajouter, de manière détournée, des amendements spécifiques au transport aérien qui privent les passagers de leur choix et de leur capacité à décider des services pour lesquels ils veulent payer, et, plus important encore, des services qu'ils ne veulent pas payer ».

La guerre est déclarée !