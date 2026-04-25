Cette compagnie aérienne va intégrer des salles de bain privées dans ses avions

Et s’il était possible de prendre une douche dans un avion ? C’est ce que propose une compagnie aérienne qui envisage d’intégrer des salles de bain dans les cabines privées de ses appareils.

Les compagnies aériennes ont toutes leurs propres spécificités et certaines, plus luxueuses que d’autres, font tout pour contenter les voyageurs. C’est par exemple le cas de cette société qui a créé un jet privé de luxe pour permettre aux passagers de voyager avec leur chien.

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En plus de cela, une autre compagnie aérienne va proposer une toute nouvelle fonctionnalité à bord de ses avions, qui dépasse l’imaginaire.

Des salles de bain dans les avions

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En effet, la compagnie Emirates de Dubaï va intégrer des salles de bain à ses cabines privées dans ses avions. Cette nouveauté a été annoncée par Tim Clark , le PDG de la compagnie aérienne, lors d’une visioconférence donnée au Capa Airline Leader Summit 2026, qui s’est tenu à Berlin.

“Je travaille à l’installation de salles de bain privatives dans les suites de première classe”, a-t-il annoncé, selon des propos rapportés par BFMTV.

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Une compagnie de luxe

Mais il ne s’agit pas d'un premier coup d’éclat d’Emirates. Cette compagnie de luxe est déjà reconnue pour ses idées innovantes puisqu’elle propose déjà des cabines privatives avec un vrai lit pour les voyageurs, tout comme cette autre compagnie qui a ajouté des sièges qui se transforment en lit en classe éco.

L’intégration de véritables salles de bain dans les avions est une nouveauté totalement inédite, qui n’a été proposée par aucune autre compagnie aérienne dans le monde. Une révolution dans le secteur de l’aviation.