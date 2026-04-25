Cette compagnie aérienne va intégrer des salles de bain privées dans ses avions

Par  |

Une salle de bain dans un avion

Et s’il était possible de prendre une douche dans un avion ? C’est ce que propose une compagnie aérienne qui envisage d’intégrer des salles de bain dans les cabines privées de ses appareils.

Les compagnies aériennes ont toutes leurs propres spécificités et certaines, plus luxueuses que d’autres, font tout pour contenter les voyageurs. C’est par exemple le cas de cette société qui a créé un jet privé de luxe pour permettre aux passagers de voyager avec leur chien.

Un avion EmiratesCrédit photo : iStock

En plus de cela, une autre compagnie aérienne va proposer une toute nouvelle fonctionnalité à bord de ses avions, qui dépasse l’imaginaire.

Des salles de bain dans les avions

La suite après cette vidéo

En effet, la compagnie Emirates de Dubaï va intégrer des salles de bain à ses cabines privées dans ses avions. Cette nouveauté a été annoncée par Tim Clark , le PDG de la compagnie aérienne, lors d’une visioconférence donnée au Capa Airline Leader Summit 2026, qui s’est tenu à Berlin.

“Je travaille à l’installation de salles de bain privatives dans les suites de première classe”, a-t-il annoncé, selon des propos rapportés par BFMTV.

Une salle de bain dans un avionCrédit photo : Emirates

Une compagnie de luxe

Mais il ne s’agit pas d'un premier coup d’éclat d’Emirates. Cette compagnie de luxe est déjà reconnue pour ses idées innovantes puisqu’elle propose déjà des cabines privatives avec un vrai lit pour les voyageurs, tout comme cette autre compagnie qui a ajouté des sièges qui se transforment en lit en classe éco.

L’intégration de véritables salles de bain dans les avions est une nouveauté totalement inédite, qui n’a été proposée par aucune autre compagnie aérienne dans le monde. Une révolution dans le secteur de l’aviation.

Google Follow Suivez nous sur Google

Lisa Guinot

Au sujet de l'auteur :

Journaliste web avec 5 ans d'expérience en rédaction print et digitale, j'assure actuellement le suivi de l'actualité généraliste et des faits de société pour Demotivateur. Spécialisée dans les thématiques liées à l'environnement et à la cause animale, je m'attache à décrypter les enjeux climatiques et sociétaux avec rigueur. Mon expertise couvre également la vie pratique et le journalisme de solutions (Good News). Passionnée par la transmission d'informations fiables, je mets mon analyse au service d'un traitement de l'info à la fois engagé et sourcé.

À lire aussi
Les lits dans l'avion
Cette compagnie aérienne ajoute des sièges qui se transforment en lits dans ses avions en classe éco
Mini-maison Onda
Cette tiny house avec 3 chambres, 2 salles de bain et une terrasse est la meilleure du marché
Passagère sur son smartphone dans l'avion
Cette compagnie aérienne expulsera les voyageurs qui refusent d'utiliser des écouteurs à bord
Salle de classe vide
Savez-vous pourquoi les fenêtres sont toujours à gauche dans les salles de classe ?