« S'il avait vraiment voulu le tuer, il l'aurait probablement fait en moins de dix secondes » : un soigneur livre sa théorie sur le tigre d'un zoo

Un soigneur animalier vient de partager une théorie troublante sur le comportement du tigre qui a tué un visiteur dans un zoo britannique.

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Capture d'écran de l'attaque

Attention, une vidéo présente dans l'article peut heurter la sensibilité des lecteurs.

Samedi 10 octobre 2026, un homme a commis un geste insensé en s’introduisant dans l’enclos des tigres au Yorkshire Wildlife Park, en Angleterre. À l’intérieur, il a été attaqué puis tué par l’un des fauves.

Au lendemain du drame, survenu peu après 13 heures, un soigneur animalier affirme que le tigre n’avait peut-être pas réellement l’intention de le tuer, rapporte LADbible.

Un visiteur tué par un tigre dans un zoo

Le visiteur, dont l’identité n’a pas encore été dévoilée, serait âgé d’une vingtaine d’années. Il a été déclaré mort sur place après être entré dans l’espace abritant les tigres de l’Amour, aussi appelés tigres de Sibérie.

La scène a été filmée avant d’être diffusée sur les réseaux sociaux. La vidéo montre Altai, un tigre mâle de 200 kilos, qui donne des coups de patte à l’intrus qui paraît porter un sweat à capuche noir.

Dans la suite de la séquence, le félin mord l’homme à la nuque. Ce dernier semble ensuite montrer l’animal du doigt en tentant de le repousser avec ses jambes.

A man was fatally mauled in England after jumping into the exhibit. https://t.co/HnCVVVImws

— DramaAlert (@DramaAlert) October 10, 2026

Interrogés par nos confrères britanniques, des témoins assurent avoir entendu des détonations pendant l’attaque, alors que le personnel tentait de maîtriser la situation.

De son côté, la victime a été mortellement blessée et n’a pas pu être réanimée par les secouristes. Les autorités ont indiqué que la famille du défunt avait été informée du décès et qu’elle bénéficiait du soutien d’agents spécialisés.

Un soigneur animalier partage une théorie sur l’attaque du tigre

Dans une interview accordée à Sky News, Reece Oliver, un soigneur animalier connu pour s’occuper de grands félins, a partagé une théorie sur le comportement d’Altai.

Ce spécialiste de la conservation des animaux sauvages estime que le tigre était peut-être en train de jouer au début de l’interaction, avant que celle-ci ne tourne au drame.

« S’il avait vraiment voulu le tuer, il l’aurait probablement fait en moins de dix secondes », a-t-il expliqué.

Reece OliverCrédit Photo : Sky News

Selon lui, le fauve ne savait pas ce que cet homme allait faire, « car les seules choses qui entrent habituellement dans son enclos sont des jouets destinés à stimuler les tigres ou de la nourriture ».

« Je pense donc qu’il était en train de jouer, en suivant son instinct de prédateur et en essayant de comprendre à qui il avait affaire. Malheureusement, cela s’est terminé par une attaque mortelle », a-t-il conclu.

La suite après cette vidéo

Le tigre sera-t-il euthanasié ?

Alors que le zoo est toujours fermé au public ce lundi 12 octobre, les enquêteurs poursuivent leurs investigations pour comprendre comment le drame s’est produit.

Sur la toile, nombreux sont ceux qui s’inquiètent du sort réservé à Altai après l’attaque. Face aux interrogations des internautes, le Yorkshire Wildlife Park a tenu à les rassurer.

Dans un communiqué, l’établissement assure que le tigre âgé de quatre ans ne sera pas abattu après la mort du visiteur.

« Nous pouvons rassurer tout le monde : il est en sécurité, se porte bien et ne sera pas euthanasié à la suite de cet incident », a indiqué le Yorkshire Wildlife Park.

Il a ajouté que l’animal n’avait pas été blessé et qu’il ne représentait « aucun risque pour le public ».

Le parc animalier a également présenté ses condoléances aux proches de la victime.

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Tigre Zoo

Jenna Barabinot

Au sujet de l'auteur :

Rédactrice web passionnée avec 5 ans d'expérience et plus de 1850 articles à son actif, Jenna Barabinot assure pour Demotivateur le suivi de l'actualité Entertainment, des célébrités et des faits de société. Véritable experte de la thématique canine et de la cause animale, elle allie une plume rigoureuse à un storytelling engagé. Sa polyvalence lui permet de décrypter les tendances de la culture pop tout en traitant avec humanité les sujets de société qui font l'actualité.

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