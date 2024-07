Job de rêve : ce zoo vous propose de devenir soigneur et prendre soin des animaux

Et si vous passiez une journée au plus près des animaux d’un zoo, en leur donnant à manger et en découvrant tous les secrets d’un parc animalier ? C’est ce que propose le zoo de la Flèche, en collaboration avec le Maine Libre.

Le zoo de la Flèche, situé dans la Sarthe, abrite près de 1 500 animaux. Récemment, plusieurs nouveautés ont été mises en place. En 2023, un complexe hôtelier a ouvert, incluant des logements immersifs pour les visiteurs. Un nouvel environnement a également été aménagé pour le bien-être des lions et des guépards. Cette année, le zoo s’est agrandi de 3 hectares et une plaine africaine comportant des zèbres, des lions, des impalas, des autruches et des gemsboks va être présentée au public.

Crédit photo : @zoodelafleche / Instagram

Pour prendre soin de tous ces animaux, de nombreux soigneurs s’activent dans le parc. Si vous souhaitez découvrir leur métier et passer quelques heures avec eux au plus près des animaux, ne manquez pas cette opportunité : le zoo de la Flèche et le Maine Libre s’associent pour vous offrir deux places afin de passer une demi-journée avec les soigneurs du parc.

Devenir soigneur dans un zoo

Deux places sont offertes : une pour un adulte et l’autre pour un enfant. Pendant 3h30, vous serez amené à préparer les repas et distribuer la nourriture aux animaux du zoo, entretenir les enclos, observer les différentes espèces et découvrir les coulisses du parc.

“Entrez dans la peau d’un soigneur animalier et découvrez les facettes uniques de ce métier avec votre enfant. Le temps d’une journée, le Zoo de la Flèche vous propose de passer quelques heures en compagnie des soigneurs animaliers pour découvrir ce métier unique et passionnant”, peut-on lire sur le formulaire de participation.

Crédit photo : @zoodelafleche / Instagram

Si vous souhaitez tenter votre chance, remplissez le formulaire présent sur ce lien. Vous avez jusqu’au 21 août pour participer et tenter de vivre une expérience unique au plus près des animaux.