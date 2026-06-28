Une araignée bleue fluorescente découverte lors d'une expédition dans une zone jusque-là inexplorée en Angola

Dans la région quasiment inexplorée de Lisima, en Angola, une expédition a permis la découverte de dizaines de nouvelles espèces dont une araignée bleue fluorescente.

Une vaste étude sur la biodiversité a été menée dans la région de Lisima, en Angola, une zone géographique presque entièrement inexplorée par la science. Seize chercheurs internationaux spécialisés dans l'environnement africain se sont rendus dans l'est du pays pour cartographier cet écosystème méconnu.

Cette expédition, baptisée "Atlas de la vie de Cassai", a été dirigée par l'organisation Wilderness Project. Les scientifiques qualifiaient cette région de "zone blanche" tant les données sur sa faune et sa flore étaient jusqu'alors limitées.

Le bilan de l'expédition s'avère particulièrement riche. Dans un communiqué, le Wilderness Project a annoncé la découverte de "huit espèces de libellules non décrites, trois nouvelles espèces de sauterelles et environ 60 espèces de papillons de nuit et de jour nouvelles pour la science".

Crédit photo : Wilderness Project

Une araignée-crabe fluorescente

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Les chercheurs ont également collecté des spécimens rares de coléoptères, de scorpions et d'arachnides. Parmi les trouvailles les plus intrigantes se trouve une créature appartenant à la famille des araignées crabes, ainsi nommée en raison de la morphologie de sa carapace.

Cet arachnide présente une caractéristique remarquable : il émet une lueur bleu fluorescent dès qu'il est exposé à des rayons ultraviolets. Sur le plan scientifique, cette particularité ne découle pas d'une forme d'apprentissage ou d'une observation des oiseaux et des insectes par l'araignée.

Crédit photo : Wilderness Project

Il s'agit en réalité d'une adaptation évolutive que l'on retrouve chez plusieurs arthropodes. Cette fluorescence UV sert généralement de stratégie de camouflage sur les plantes ou de leurre pour attirer des proies, de nombreux insectes étant capables de percevoir ce spectre lumineux.

Bien que les mécanismes précis de cette pigmentation restent à éclaircir, l'excitation reste entière dans la communauté scientifique. L'ensemble des espèces découvertes lors de cette mission fait actuellement l'objet d'examens approfondis en laboratoire avant d'être officiellement répertorié dans les catalogues taxonomiques mondiaux.