Des «araignées zombies», infectées par un champignon jamais vu, envahissent les maisons

Aux quatre coins de la planète, un champignon mystérieux transforme les araignées en «zombies». Explications.

Une créature tout droit sortie de « The Last of Us ».

En 2021, une équipe de tournage de la série documentaire « Winterwatch », diffusée sur BBC, a fait une étrange trouvaille en Irlande du Nord.

Celle-ci a découvert une araignée cavernicole recouverte d’une substance blanche sur le plafond d’une poudrière abandonnée.

De prime abord, les personnes présentes sur les lieux ont cru que l’arachnide était contaminée par le champignon Gibellula pulchra.

A zombie spider.



The cordyceps fungus infected it and keeps the host alive as long as possible, directing the animal to climb to a prominent exposed perch where spores are released.pic.twitter.com/UREHPm6CqW — Massimo (@Rainmaker1973) April 16, 2025

Face à cette situation, la chaîne d’information britannique s’est tournée vers un spécialiste de la mycologie pour en avoir le cœur net.

Le Dr Harry Evans, membre de CAB International, une organisation internationale à but non lucratif axée sur l'agriculture et l'environnement, a mené des recherches pour en savoir plus.

Les résultats ont été publiés dans le Fungal Systematics and Evolution en juin dernier.

II dévore le corps de l’hôte

Il s’est avéré que la mousse blanchâtre provenait d’un champignon parasite encore méconnu. Celui-ci a été baptisé Gibellula attenboroughii en hommage au naturaliste britannique David Attenborough.

Les araignées infectées développent un comportement étrange. Et pour cause : le champignon les change en « zombies ».

Dans le détail, ce spécimen infeste le cerveau de l’animal avant de prendre possession de ses capacités motrices.

« Il dévore le corps de l’hôte de l’intérieur vers l’extérieur », explique João Araújo, coauteur de l’étude et mycologue au Musée d’histoire naturelle du Danemark, dans les colonnes du Wall Street Journal.

Crédit Photo : Westerdijk Fungal Biodiversity Institute

Une fois infectée, l’araignée se déplace vers une zone ouverte où elle libère ses spores dans le but d’infecter d’autres proies, poursuit l’expert.

« La plupart des araignées qui construisent des toiles aiment rester sur leur toile. Elles sont faites pour être efficaces à l'intérieur d'une toile, mais elles sont en fait assez mauvaises pour se déplacer sur le sol. Le fait qu'un champignon puisse infecter quelque chose et ensuite modifier le comportement de cet animal de manière à favoriser la propagation du champignon, je pense que c'est tout simplement très intrigant», dépeint de son côté le Dr Jay Stafstrom, expert en écologie sensorielle des arachnides, auprès de CNN.

À noter qu’un comportement similaire a été observé chez des fourmis infectées par des champignons du genre ophiocordyceps au Brésil.

Alors que ce phénomène était seulement répandu en Europe, celui-ci se propage aux quatre coins de la planète, notamment aux États-Unis, en Nouvelle-Zélande, ou encore en Ontario.

Crédit Photo : Westerdijk Fungal Biodiversity Institute

Il y a quelques mois, Simon Butenko, un habitant de la ville d’Anapa (Russie) est tombé nez à nez avec des « araignées zombies » dans la cave à vin de ses parents.

« Ce qui était particulièrement effrayant, c’est que ces araignées étaient suspendues au niveau de ma tête », se souvient le Russe.

Ben Mitchell, naturaliste et photographe amateur, a raconté au média américain avoir rencontré pour la première fois une araignée zombie dans une forêt écossaise en juillet 2024.

Pas de panique, ce champignon ne s’attaquera pas de sitôt aux humains puisqu’il faudrait des « millions d’années de modifications génétiques » pour y parvenir.