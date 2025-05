La première araignée génétiquement modifiée au monde est capable de produire de la soie rouge fluorescente

Pour la première fois, des scientifiques ont réussi à modifier génétiquement une araignée, désormais capable de tisser une soie rouge fluorescente. Une avancée prometteuse et intrigante pour la science.

En Allemagne, un laboratoire a réalisé une prouesse spectaculaire et prometteuse pour l’avenir de la science des matériaux, en modifiant génétiquement une araignée pour la première fois. Publiée dans la revue Angewandte Chemie, l’étude détaille comment ils ont réussi à modifier génétiquement une araignée afin de lui faire produire de la soie rouge fluorescente.

Pour cela, ils ont utilisé l’outil CRISPR-Cas9, dont l’invention fut récompensée par un prix Nobel. Cet outil est devenu essentiel en biologie puisqu’il permet de modifier avec une extrême précision le génome d’organismes vivants. Jusqu’ici, il avait permis de créer des insectes génétiquement modifiés pour des recherches scientifiques comme des moustiques rendus résistants au paludisme ou des guêpes dotées d’yeux rouges pour mieux visualiser les effets de modification.

Crédit photo : Angewandte Chemie

En revanche, les araignées ont toujours été des sujets d’étude très peu coopératifs, rendant difficile toute recherche. Cependant, ces dernières années, une espèce commune baptisée Parasteatoda tepidariorum s’est révélée comme un modèle d’étude plus adapté aux expérimentations.

La soie d’araignée, un matériau d’avenir

Les scientifiques se sont surtout intéressés à la soie d’araignée, considérée comme un matériau léger, extensible, biodégradable et cinq fois plus résistant qu’un câble d’acier à poids égal. À l’aide de l’outil CRISPR-Cas9, les chercheurs allemands ont donc injecté un gène codant pour une protéine fluorescente rouge dans les ovocytes de femelles non fécondées, afin de permettre la transmission de cette modification génétique à la descendance.

Crédit photo : Angewandte Chemie

Ainsi, les araignées génétiquement modifiées ont pu tisser une soie rouge fluo visible sous lumière UV, prouvant que leur manipulation avait fonctionné.

"Nous avons démontré, pour la première fois au monde, que CRISPR-Cas9 peut être utilisé pour incorporer une séquence souhaitée dans les protéines de la soie d’araignée, permettant ainsi d’ajouter une nouvelle propriété à ces fibres de soie"

Ce succès ouvre la voie à d’innombrables applications. En modifiant la composition des protéines de la soie, il serait possible de renforcer ses propriétés mécaniques, ou d’y ajouter des fonctions inédites, par exemple pour des usages médicaux ou technologiques.