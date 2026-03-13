Une baleine bleue albinos extrêmement rare a été photographiée pour la première fois de l'histoire

Une baleine bleue hors normes a été observée au large de la côte de Loreto (Mexique) : celle-ci est entièrement blanche. Il s’agit d’un évènement sans précédent.

La nature n’a pas fini de nous dévoiler tous ses secrets.

Récemment, une découverte extraordinaire a été faite dans le parc national de la baie de Loreto, une aire marine protégée sur la côte pacifique du Mexique, rapporte People.

30 baleines observées dans le sanctuaire

Une baleine bleue albinos a en effet été observée dans cette zone, visant à préserver la biodiversité marine, a indiqué vendredi 6 mars la Commission nationale des aires naturelles protégées.

En plus du cétacé entièrement blanc, trente individus, dont une mère et son petit, ont également été repérés. Leur apparition dans ce sanctuaire est une excellente nouvelle, a déclaré le gouvernement mexicain dans un communiqué.

Crédit Photo : iStock

Cette observation constitue une preuve que Loreto est « une zone vitale de reproduction et de refuge » pour cette espèce classée en danger sur la Liste rouge de l’UICN.

Selon les experts, la population de baleines bleues dans le monde est estimée à environ 15 000 spécimens.

Au cours de cette saison, les mysticètes ont été aperçus plus près des côtes que par le passé, ce qui serait dû à « une forte augmentation de nutriments ayant généré une abondance exceptionnelle de krill »

Aliment principal des baleines bleues, le krill est un petit crustacé qui ressemble à une crevette. Ces géants des mers peuvent en consommer jusqu’à quatre tonnes par jour.

Crédit Photo : iStock

Un spécimen albinos rare

Outre les baleines bleues, des baleines à bosse et des rorquals communs ont aussi été observés à Loreto.

Pour les autorités mexicaines, cet événement consolide « la position de Loreto comme une référence mondiale pour l’observation de la faune marine ».

Crédit Photo : Michael Fishbach/Great Whale Conservancy

De son côté, la baleine bleue albinos a réservé une incroyable surprise aux spécialistes : il s’agit de l’une des premières confirmations documentées de ce phénomène à ce jour.

L’albinisme est une affection rare qui fait qu’un animal apparaît blanc ou beaucoup plus clair que les autres membres de son espèce, selon National Geographic.

Crédit Photo : iStock

« Chez les mammifères, l’albinisme survient lorsqu’un individu hérite d’un ou plusieurs gènes mutés de ses deux parents, ce qui perturbe la production de mélanine, le principal pigment qui détermine la couleur de la peau, du pelage et des yeux », explique le magazine spécialisé.

La Commission nationale des aires naturelles protégées souligne que cette maladie génétique est particulièrement rare chez les baleines. On estime que seulement 0,0025% des cétacés possèdent cette mutation. Un exemple célèbre est la baleine à bosse albinos nommée Migaloo.

Crédit Photo : migaloo_photos