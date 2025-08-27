Des touristes filment un rarissime dauphin albinos, la vidéo émerveille les internautes

Par ·

Captures d'écran montrant le dauphin albinos

Aux États-Unis, des passagers d’un bateau d’excursion ont aperçu une créature extraordinaire en pleine mer.

Une belle surprise.

Vendredi 15 août, un dauphin albinos a été repéré au large des côtes de Virginie, aux États-Unis.

Ce animal unique a été aperçu par des passagers d’un bateau d’excursion, qui était en train de réaliser le tour de l’île de Chincoteague, rapporte People.

La scène surréaliste a été immortalisée en vidéo par le guide touristique du paquebot, le capitaine John Shields.

Capture d'écran montrant le dauphin albinos Crédit Photo : Captain John Shields

Sur ces images, on voit le mammifère aquatique entièrement blanc nager en pleine mer. Celui-ci remonte plusieurs fois à la surface pour respirer l’air avec ses poumons avant de plonger dans l’eau.

Sans surprise, les touristes présents à bord n’ont loupé aucune miette du spectacle.

Un spectacle incroyable

Snug Harbor Boat Tours, agence maritime ayant organisé cette sortie en mer, a indiqué que le cétacé « semblait être adulte ».

Selon ses informations, seule une poignée de dauphins albinos ont été observés au cours des 100 dernières années.

« Lors de ces excursions, les touristes apercevront les poneys sauvages de Chincoteague, des oiseaux indigènes, voire des raies pastenagues, mais les dauphins albinos sont une figure historique », explique l’entreprise maritime à People.

Capture d'écran montrant le dauphin albinos Crédit Photo : Captain John Shields

De son côté, le capitaine John Shields a confié que la vue du dauphin était un spectacle incroyable.

L'albinisme chez les dauphins est dû à une mutation génétique affectant la production de mélanine, ce qui entraîne une absence de pigmentation. Ces créatures ont généralement la peau blanche et les yeux roses et sont sensibles à la lumière du soleil, selon l'Université Columbia.

Dauphin albinos Crédit Photo : iStock

« Des efforts de conservation sont en cours pour protéger les dauphins albinos et leurs habitats, notamment la création d'aires marines protégées et des programmes de recherche axés sur leur comportement et leur écologie », nous apprend l’université.

En juin 2023, un dauphin albinos surnommé Casper a été aperçu dans la baie de Monterey, en Californie. Cet individu, observé pour la première fois en 2014, est un dauphin de Risso, une espèce commune au sud de la baie de Monterey.

Dauphin albinos prénommé CasperCrédit Photo : Caters / Sipa

Source : People
Suivez nous sur Google News
REJOINDRE LA CONVERSATION
Dauphin Albinos Cétacé

author-avatar

Au sujet de l'auteur :

Depuis 1 an et demi, je m’efforce de produire des articles de qualité tout en gardant ma touche d’humour. Mon domaine de prédilection ? Les histoires d’animaux qui se terminent en happy end. Je suis d’ailleurs incollable sur les races des chiens. Les sujets de société me passionnent et me permettent de perfectionner ma plume. J’affectionne aussi la rubrique « entertainment » car elle m’offre une parenthèse pailletée.

À lire aussi
Des dauphins et un dresseur
Un dauphin meurt en pleine représentation dans un parc animalier, sous les yeux des spectateurs horrifiés
Une orque dans un bassin de Marineland
Accusés d'abandonner les orques et les dauphins, les soigneurs de Marineland répondent cash
Les dauphins à Marineland
À Marineland, les orques et les dauphins sont abandonnés dans leur bassin, les images sont déchirantes
Échouement massif de dauphins en Tasmanie
157 dauphins s'échouent sur une plage d'Australie, de nombreux d'entre eux ne pourront pas être sauvés
Capture d'écran X
Un kayakiste se fait avaler vivant par une baleine à bosse dans une vidéo terrifiante