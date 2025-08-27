Des touristes filment un rarissime dauphin albinos, la vidéo émerveille les internautes

Aux États-Unis, des passagers d’un bateau d’excursion ont aperçu une créature extraordinaire en pleine mer.

Une belle surprise.

Vendredi 15 août, un dauphin albinos a été repéré au large des côtes de Virginie, aux États-Unis.

Ce animal unique a été aperçu par des passagers d’un bateau d’excursion, qui était en train de réaliser le tour de l’île de Chincoteague, rapporte People.

La scène surréaliste a été immortalisée en vidéo par le guide touristique du paquebot, le capitaine John Shields.

Crédit Photo : Captain John Shields

Sur ces images, on voit le mammifère aquatique entièrement blanc nager en pleine mer. Celui-ci remonte plusieurs fois à la surface pour respirer l’air avec ses poumons avant de plonger dans l’eau.

Sans surprise, les touristes présents à bord n’ont loupé aucune miette du spectacle.

Un spectacle incroyable

Snug Harbor Boat Tours, agence maritime ayant organisé cette sortie en mer, a indiqué que le cétacé « semblait être adulte ».

Selon ses informations, seule une poignée de dauphins albinos ont été observés au cours des 100 dernières années.

« Lors de ces excursions, les touristes apercevront les poneys sauvages de Chincoteague, des oiseaux indigènes, voire des raies pastenagues, mais les dauphins albinos sont une figure historique », explique l’entreprise maritime à People.

Crédit Photo : Captain John Shields

De son côté, le capitaine John Shields a confié que la vue du dauphin était un spectacle incroyable.

L'albinisme chez les dauphins est dû à une mutation génétique affectant la production de mélanine, ce qui entraîne une absence de pigmentation. Ces créatures ont généralement la peau blanche et les yeux roses et sont sensibles à la lumière du soleil, selon l'Université Columbia.

Crédit Photo : iStock

« Des efforts de conservation sont en cours pour protéger les dauphins albinos et leurs habitats, notamment la création d'aires marines protégées et des programmes de recherche axés sur leur comportement et leur écologie », nous apprend l’université.

En juin 2023, un dauphin albinos surnommé Casper a été aperçu dans la baie de Monterey, en Californie. Cet individu, observé pour la première fois en 2014, est un dauphin de Risso, une espèce commune au sud de la baie de Monterey.

Crédit Photo : Caters / Sipa