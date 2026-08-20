Une chatte disparue depuis 10 ans retrouve son foyer le jour de l'anniversaire de sa propriétaire

Au Pays de Galles, une chatte disparue depuis dix ans a retrouvé sa famille le jour d’un anniversaire très spécial.

Par 

Ajouter comme source préférée
La chatte Charlie en 2016

Des retrouvailles inespérées !

Les sœurs galloises Lucy Robertson et Hannah Davies n’en reviennent toujours pas. Elle viennent de retrouver leur chatte Charlie, disparue il y a dix ans. La boule de poils a refait surface peu avant un événement très spécial.

Leur chatte disparaît sans laisser de trace…

Cette histoire remonte à 2016, lorsque la famille a emménagé à Abercarn, au Pays de Galles, rapporte le magazine People.

Leur chatte, qui passait la plupart de son temps dehors, s’est alors volatilisée du jour au lendemain.

La chatte Charlie en 2016Crédit Photo : Lucy Robertson / Facebook

À l’époque, Lucy et Hannah ont tout fait pour retrouver Charlie, sans succès. Elle demeurait introuvable.

« C’était déchirant. Nous avions peur qu’elle ait été renversée ou qu’elle ne soit plus de ce monde », raconte Lucy à l’émission Drive de BBC Radio Wales.

Hannah, aujourd’hui âgée de 37 ans, se souvient avec émotion de cette période :

« Nous avons essayé de la retrouver, mais nous la manquions à chaque fois. Nous n’avons jamais perdu espoir. Mais malheureusement, nous n’arrivions tout simplement pas à la retrouver ».

La suite après cette vidéo

… elle réapparait dix ans plus tard

Le mois dernier, les deux sœurs ont enfin vu leur souhait se réaliser, après de longues années d’attente.

Le 29 juillet, la veille du 30e anniversaire de Lucy, Hannah a reçu un appel téléphonique d’un vétérinaire. Celui-ci lui a annoncé avoir retrouvé Charlie grâce à sa puce électronique.

Lucy Robertson à gauche et Hannah Davies à droite Crédit Photo : Lucy Robertson / Facebook

C’est une personne vivant à proximité qui d’abord vu la chatte tigrée. Elle l’a nourrie pendant quelque temps avant de l’emmener chez un vétérinaire, qui a ainsi pu contacter ses propriétaires. Charlie, qui avait trois ans au moment de sa disparition, en a aujourd’hui treize.

La chatte Charlie en 2016Crédit Photo : Lucy Robertson / Facebook

L’animal a été récupéré le jour même par ses maîtresses, impatientes de le serrer dans leurs bras. Par chance, la chatte était en bonne santé malgré toutes ces années passées loin de chez elle. Elle a également tout de suite reconnu les deux femmes.

« Elle n’a presque pas changé. Elle ressemble exactement aux anciennes photos que nous avons d’elle », a confié Lucy à propos de Charlie.

Suivez-nous sur Google
Chat

Jenna Barabinot

Au sujet de l'auteur :

Rédactrice web passionnée avec 5 ans d'expérience et plus de 1850 articles à son actif, Jenna Barabinot assure pour Demotivateur le suivi de l'actualité Entertainment, des célébrités et des faits de société. Véritable experte de la thématique canine et de la cause animale, elle allie une plume rigoureuse à un storytelling engagé. Sa polyvalence lui permet de décrypter les tendances de la culture pop tout en traitant avec humanité les sujets de société qui font l'actualité.

À lire aussi
Le chat couvert de teinture rouge
Un mystérieux chat errant, recouvert de teinture rouge, inquiète une ville du Texas
David Charette Jr.
Un père de famille tue les deux chatons de sa fille de 14 ans devant elle pour la punir
Gros plan sur un chat âgé
Disparu depuis 17 ans, un chat retrouvé après les incendies en Gironde va enfin revoir sa maîtresse
Le sous-sol aménagé pour les chats
Elle dépense 17 000 dollars pour transformer son sous-sol en refuge pour ses chats handicapés