Une chatte disparue depuis 10 ans retrouve son foyer le jour de l'anniversaire de sa propriétaire

Au Pays de Galles, une chatte disparue depuis dix ans a retrouvé sa famille le jour d’un anniversaire très spécial.

Des retrouvailles inespérées !

Les sœurs galloises Lucy Robertson et Hannah Davies n’en reviennent toujours pas. Elle viennent de retrouver leur chatte Charlie, disparue il y a dix ans. La boule de poils a refait surface peu avant un événement très spécial.

Leur chatte disparaît sans laisser de trace…

Cette histoire remonte à 2016, lorsque la famille a emménagé à Abercarn, au Pays de Galles, rapporte le magazine People.

Leur chatte, qui passait la plupart de son temps dehors, s’est alors volatilisée du jour au lendemain.

Crédit Photo : Lucy Robertson / Facebook

À l’époque, Lucy et Hannah ont tout fait pour retrouver Charlie, sans succès. Elle demeurait introuvable.

« C’était déchirant. Nous avions peur qu’elle ait été renversée ou qu’elle ne soit plus de ce monde », raconte Lucy à l’émission Drive de BBC Radio Wales.

Hannah, aujourd’hui âgée de 37 ans, se souvient avec émotion de cette période :

« Nous avons essayé de la retrouver, mais nous la manquions à chaque fois. Nous n’avons jamais perdu espoir. Mais malheureusement, nous n’arrivions tout simplement pas à la retrouver ».

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… elle réapparait dix ans plus tard

Le mois dernier, les deux sœurs ont enfin vu leur souhait se réaliser, après de longues années d’attente.

Le 29 juillet, la veille du 30e anniversaire de Lucy, Hannah a reçu un appel téléphonique d’un vétérinaire. Celui-ci lui a annoncé avoir retrouvé Charlie grâce à sa puce électronique.

Crédit Photo : Lucy Robertson / Facebook

C’est une personne vivant à proximité qui d’abord vu la chatte tigrée. Elle l’a nourrie pendant quelque temps avant de l’emmener chez un vétérinaire, qui a ainsi pu contacter ses propriétaires. Charlie, qui avait trois ans au moment de sa disparition, en a aujourd’hui treize.

Crédit Photo : Lucy Robertson / Facebook

L’animal a été récupéré le jour même par ses maîtresses, impatientes de le serrer dans leurs bras. Par chance, la chatte était en bonne santé malgré toutes ces années passées loin de chez elle. Elle a également tout de suite reconnu les deux femmes.