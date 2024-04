Ils cherchent leur chatte pendant une semaine, elle est retrouvée dans un colis à 1000 kilomètres de chez eux

En Californie, une employée d’Amazon a découvert un chat déshydraté dans un colis de retour, après y avoir passé six jours. Le chat s’était glissé discrètement dedans avant d’être expédié.

Ce n’est pas un secret, les chats ont une sérieuse obsession pour les contenants en carton, dans lesquels ils adorent trouver refuge. Quand elle s’est glissée dans son nouvel havre de paix, Galena était loin de s’imaginer qu’elle partirait pour un périple de 1000 kilomètres.

Résidente à Riverside, dans l’Utah, Galena est une chatte appartenant à un couple, Carrie et Matt. Ces derniers avaient reçu un colis Amazon mais ils ont été insatisfaits du produit. Comme tout consommateur, ils ont donc réexpédié le colis, sauf que leur chat s’était glissé à l’intérieur.

Crédit photo : KSL TV / Carrie Clark

Le couple n’avait pas remarqué la présence de Galena à l’intérieur et après avoir envoyé le colis, ils ont cherché leur chat pendant une semaine : “C’était affreux. Nous n’avions aucune idée de ce qu’il s’était passé. Nous avons placardé des tonnes d’affiches. Nous avons contacté nos amis et notre famille pour nous aider dans nos recherches”, a déclaré Carrie à la chaîne de télévision locale KSL TV.

Sans eau ni nourriture pendant 6 jours

Ce n’est que le 17 avril, soit 7 jours après la disparition de Galena, que le couple reçoit un appel d’un vétérinaire en Californie. Ils apprennent que leur chatte à été retrouvée : “Je n’arrivais même pas à croire qu’elle était en Californie. je pensais que c’était une blague”.

Crédit photo : KSL TV / Carrie Clark

Carrie découvre alors que leur chatte s’est bel et bien retrouvée dans leur colis Amazon : “Nous ne nous en étions absolument pas rendu compte, donc Matt a apporté le colis au dépôt sans savoir que notre chère chatte était à l’intérieur (...) Elle adore jouer dans les cartons. Ça fait partie de sa personnalité”.

La chatte est restée tout de même six jours sans nourriture et sans eau dans le colis, jusqu’à ce qu’elle soit découverte par une employée de la firme américaine. Dénommée Brandy, elle a pris le chat sous sa garde avant de l’amener chez un vétérinaire : “Nous sommes très reconnaissants envers Brandy et pour tout ce qu’elle a fait pour notre chat” a déclaré Carrie.

Crédit photo : KSL TV / Carrie Clark

Le couple a directement pris l’avion pour retrouver Galena dès le lendemain. Malgré cette traversée du désert assez longue, le chat s'en est sorti indemne, à l'exception d'une légère déshydratation. La boîte en carton dans laquelle elle se trouvait était suffisamment ouverte pour laisser entrer l’oxygène nécessaire et les températures sont restées modérées. Tout est bien qui finit bien !