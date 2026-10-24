Une chienne policière retrouve un randonneur de 70 ans disparu près d'un volcan et il souhaite désormais l'adopter

À Hawaï, un chien pisteur a retrouvé un homme de 70 ans porté disparu près d’un volcan, qui souhaite désormais adopter l’animal.

Une belle histoire.

Direction Hawaï, où un homme âgé a pu rentrer chez lui sain et sauf grâce à un chien policier qui a retrouvé sa trace en suivant son odeur.

Depuis son sauvetage, le senior se dit prêt à adopter l’animal tant il est reconnaissant.

Un randonneur de 70 ans disparaît dans un parc volcanique à Hawaï

Les faits se sont produits le 19 octobre, peu après midi, rapporte le magazine People. Ce jour-là, des policiers de l’île d’Hawaï ont reçu un signalement concernant David Arai, un randonneur âgé de 70 ans.

Selon les informations recueillies, le septuagénaire avait été aperçu pour la dernière fois la veille, dans le parc national des volcans, sur la Grande Île.

Crédit Photo : Getty Images

Inquiet, son fils Kaohe a signalé la disparition de son père auprès des forces de l’ordre. D’après lui, David Arai a pour habitude de faire des randonnées dans la région et connaît bien les sentiers du secteur.

Les autorités ont donc établi que le senior était en danger, notamment en raison de son âge et de la durée de sa disparition. Des recherches dans la zone ont été lancées dans la foulée.

Une chienne policière retrouve sa trace

En arrivant sur les lieux, les agents ont découvert le véhicule de location de David Arai. Problème : il n’y avait aucune trace de sa présence à proximité.

Face à cette situation, les autorités ont déployé un hélicoptère du service des pompiers d’Hawaï.

En parallèle, la police a fait appel à Trina, une chienne de la brigade canine. Âgée de trois ans, cette femelle labrador a été entraînée à retrouver des personnes vivantes grâce au pistage.

Crédit Photo : Hawaii police department

La boule de poils a de l’expérience puisqu’elle a déjà participé à des recherches pour retrouver des enfants disparus et d’autres adultes en difficulté, notamment un adolescent porté disparu en septembre dernier.

Accompagnée de son maître-chien, l’agent Christopher Ross, Trina a sillonné le parc national pour retrouver David Arai.

La chienne a fini par localiser le septuagénaire sept heures après le signalement de sa disparition, à environ 3,2 kilomètres de son véhicule de location.

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La famille du randonneur souhaite adopter la chienne

Dans la foulée, l'homme a été pris en charge par les policiers et raccompagné jusqu’au point de départ du sentier.

« Le sentier était difficile à descendre. La première chose que j’ai remarquée, c’est le haut de sa tête. Il se trouvait légèrement en retrait du sentier, dans les buissons, presque allongé sur le dos », a raconté Christopher Ross à KHON2.

Avant d’ajouter :

« Nous nous sommes rapprochés de lui pour nous assurer qu’il allait bien. Quand Trina est arrivée à côté de lui, elle lui a léché la main, en quelque sorte pour lui faire comprendre que nous l’avions retrouvé et qu’il était en sécurité ».

Le randonneur a ensuite été transporté dans une clinique, où il a été soigné pour une déshydratation après avoir passé plusieurs heures dans la nature.

Crédit Photo : Hawaii police department

Après le sauvetage, Kaohe a confié que son père était « extrêmement reconnaissant » envers le service de police et les gardes du parc qui avaient contribué aux recherches. Il a aussi tenu à remercier Trina, qui lui a « sauvé la mise ».

« Et si elle prend un jour sa retraite et qu’elle cherche une famille pour l’adopter, il est prêt à l’accueillir. Il a dit qu’il était tombé amoureux de cette chienne », a-t-il plaisanté.

De son côté, Christopher Ross n’a pas manqué de mettre en lumière les qualités de sa partenaire canine.