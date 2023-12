Une chouette coincée dans la cheminée sauvée par des sapeurs-pompiers

À Trescault, dans le Pas-de-Calais, des sapeurs-pompiers sont intervenus pour libérer une chouette qui s’était retrouvée coincée dans une cheminée.

Ce vendredi 29 décembre, une famille habitant à Trescault (Pas-de-Calais), a eu la surprise insolite de découvrir un animal coincé dans leur cheminée. Ce n’était pas le Père Noël qui était en retard, mais une chouette qui était là même depuis quelques jours.

Après avoir passé Noël ailleurs, la famille est rentrée le 26 décembre dernier et ont rapidement soupçonné la présence d’un animal : “Ça grattait dans le conduit et dans le tubage”, confie Mme Pottrain. Cette dernière songe à une chouette car ça leur est déjà arrivé deux fois en quinze ans.

Pour la faire sortir de là, ils tentent de l’appâter en lui mettant de la nourriture à disposition, comme des graines et de la viande dans l’âtre de la cheminée, évidemment éteinte. Cependant, l’animal est bien niché et ne sort pas !

Une espèce protégée !

C’est alors que la famille décide d’appeler les sapeurs-pompiers de Marquion, ce vendredi 29 décembre à la mi-journée. Ils tentent, dans un premier temps, de la déloger par le bas, sans succès. Ils envisagent alors de “faire tomber la chouette dans l’insert”. Alors que la cheminée culmine à plus de 8 mètres de haut, ils ont dû utiliser une grande échelle.

Crédit photo : DR

Finalement, après quelques heures à coups de renfort, ils parviennent à extraire la chouette de la cheminée. Il s’agissait d’une chevêche, un des plus petits rapaces nocturnes de France, qui mesure entre 21 et 23 centimètres et ne pesant pas plus de 180 grammes.

L’animal fait d’ailleurs partie des espèces protégées depuis 1981. À peine libérée, la chouette a immédiatement repris son envol, faussant compagnie à ses sauveteurs.