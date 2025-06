En pleine partie de disc golf, ils sont surpris par... un requin-marteau tombé du ciel

En Caroline du Sud, deux amateurs de disc golf ont été surpris en pleine partie par un requin-marteau tombé du ciel.

Le 18 mai dernier, Jonathan Marlowe et son ami se trouvaient sur le parcours boisé de Splinter City, proche de la côte Atlantique, en Caroline du Sud. Ils s’adonnaient à une partie de disc golf lorsque, soudain, un animal est tombé du ciel à proximité du 11ème trou : un requin-marteau.

Si la scène a de quoi surprendre, la présence d’un requin-marteau dans cette partie du pays est en revanche courante. Plusieurs espèces de ce squale peuplent les eaux côtières du sud-est des États-Unis, notamment en Caroline du Sud et en Géorgie. Le requin-marteau tombé du ciel, facilement reconnaissable à la forme de sa tête, était un petit spécimen.

Crédit photo : Jonathan Marlowe

En l’occurrence, le poisson avait été relâché par un balbuzard pêcheur, comme l’indique Jonathan Marlowe qui a aperçu le rapace survoler la zone avec sa proie dans ses serres :

"Ce n’est pas rare de voir un balbuzard porter quelque chose, mais on y prête toujours attention parce que c’est quand même impressionnant.Je pensais que ce serait un poisson banal."

Ce rapace, surnommé "aigle pêcheur", est un chasseur hors pair dans les milieux aquatiques. Ses pattes sont spécialement adaptées pour attraper les proies glissantes, mais il cible généralement des poissons de moins de 30 centimètres. Or, le requin récupéré sur le parcours semblait dépasser cette taille.

Crédit photo : Jonathan Marlowe

Mais pourquoi le rapace a-t-il relâché sa proie ? Selon Jonathan Marlowe, l’oiseau a été pris en chasse par deux corneilles, qui l’ont harcelé jusqu’à un arbre. Ce comportement, appelé "mobbing", est une stratégie bien connue des oiseaux plus petits pour repousser les prédateurs, notamment en période de nidification. Sous pression, le balbuzard pecheur a relâché sa prise, qui a terminé sa course dans les bois.

Il est probable que l'oiseau de proie ait transporté le requin depuis la côte sur environ 800 mètres avant de le lâcher, rendant la scène d’autant plus surréaliste

."On n’en revenait pas et on n’arrêtait pas de se demander : 'est-ce que ça vient vraiment d’arriver ?'"