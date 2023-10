Vidéo : La réaction touchante d'un chien qui rencontre pour la première fois un chat

Cette histoire touchante fait mentir le fameux dicton "Comme chien et chat". Car entre ces deux animaux, l'heure n'est pas aux conflits, mais à une grande et belle amitié ! Pourtant, rien ne laissait présager une telle relation...

Cette jeune Américaine gère un refuge pour chats en Virginie

Lauren, une Américaine dévouée à la cause animale, gère un refuge pour chats en Virginie. Très active sur le réseau social Instagram, elle ne se lasse pas de partager des photos de ces nouveaux protégés avec ses abonnés. Et ces derniers sont toujours ravis de constater que de nouveaux pensionnaires se retrouvent entre de bonnes mains.

Mais ces jours-ci, c'est surtout Kolbe, le chat de Lauren qui occupe la page Instagram du refuge.

Alors qu'elle possédait un chat, elle a décidé d'adopter un chien

Si elle s'occupe de nombreux félins, Lauren possède son propre chat prénommé Kolbe. Mais il y a peu, elle a décidé d'agrandir sa petite famille en accueillant un chien.

En effet, lorsqu'elle a plongé son regard dans les yeux de ce Pomsky, la jeune femme a su qu'elle devait le ramener chez elle. Noir et blanc, ce chien croisé Loulou de Poméranie et Husky attendait désespérément une famille dans un refuge. Heureusement pour lui, son charme a fait succomber cette grande amie des chats qui n'a pas hésité une seule seconde à l'adopter.

Une première rencontre qui s'est révélée prometteuse

Mais Théo allait-il bien s'entendre avec Kolbe ? De retour à la maison avec son nouveau compagnon à quatre pattes, Lauren n'était pas sereine quant à cette rencontre. Il faut dire que son chat n'avait encore jamais approché de chien. Alors c'est en tenant Théo en laisse qu'elle a fait les présentations. Et contre toute attente, le chien n'a pas essayé de courir derrière Kolbe.

Rassurée, la gérante d'un refuge accueillant des chats a tout de même constaté que son félin restait sur ses gardes. Malgré cela, il n'a pas montré de craintes ou d'agressivité. Et puisque les choses se passaient plutôt bien, Lauren s'est mise à espérer qu'une amitié pourrait naître entre ses deux petits compagnons.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Lauren Kitten Foster (@our_fostering_tails)

À présent, chien et chat ne se quittent plus !

La jeune femme ne s'était pas trompée. Au fil du temps, son chat s'est habitué à la présence de Theo. Chaque jour, il se rapprochait de lui et s'intéressait à sa manière de jouer. De plus en plus confiant, Kolbe n'a pas hésité à s'installer dans le panier de son nouveau colocataire. Aujourd'hui, chien et chat s'entendent à merveille et passent beaucoup de temps ensemble.

Lorsqu'ils jouent, chacun fait attention à l'autre et tous deux partagent même des moments affectueux. Très contente de constater cette belle amitié qui unit Kolbe et Theo, Lauren est à présent certaine de ne pas s'être trompée. Elle devait adopter ce chien pour lui proposer une nouvelle vie tout en offrant un ami de toujours à son chat.