Voici Bayley, le sosie naturel de Snoopy, véritable star sur Instagram

On vous présente aujourd’hui un chien prénommé Bayley, qui n’est autre que le sosie naturel de… Snoopy.

Tout le monde ou presque connaît Snoopy, l’inoubliable beagle noir et blanc dont la frimousse a fait le tour du monde depuis sa première apparition en BD en 1950.

En revanche, peu nombreux sont ceux qui connaissent Bayley, son sosie naturel qui est en train de devenir une véritable star sur Instagram.

Sa ressemblance avec Snoopy fait ainsi de ce toutou la coqueluche du web ces dernières semaines.

Bayley, petit toutou d’à peine 2 ans, est le sosie naturel de… Snoopy

Il faut dire que ce petit chiot, âgé de deux ans, a vraiment de faux airs au célèbre chien avec son museau blanc et sa truffe aussi noire que ses oreilles.

Plutôt photogénique, on a même l’impression qu’il sourit lorsqu’on le prend en photo.

Il n’en fallait pas plus pour affoler la toile qui voit en lui la réincarnation naturelle de Snoopy.

Selon nos confrères américains de CNN, Bayley n'est pas un Beagle, à l'inverse de Snoopy. Il est le fruit d’un croisement entre un chien de race Old English et un caniche nain.

Un savoureux mélange qui fait de ce petit chien une vraie mascotte, pour le plus grand bonheur des internautes.

Son compte Instagram, alimenté par son propriétaire, compte d’ores et déjà plus de 160 000 followers et nul doute qu’il en gagnera encore beaucoup dans les semaines à venir, tant son joli minois est unique et adorable.