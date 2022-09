Un homme rencontre son sosie par hasard à la piscine alors qu'il était en vacances et leur ressemblance est frappante

En vacances à Los Angeles, un homme a fait une drôle de découverte alors qu’il nageait dans une piscine : il a rencontré son sosie, qui lui ressemble comme deux gouttes d’eau.

Cet été, Sean Douglas McArdle est allé en vacances à Las Vegas. En se rendant à la piscine, il a fait une drôle de rencontre. Son histoire a été partagée sur le réseau social Reddit, où il a apporté son témoignage.

Crédit photo : @Seandouglasmcardle

Alors qu’il était en train de nager dans la piscine, il a aperçu un groupe d’étrangers qui le pointait du doigt et semblait se moquer de lui. Devant eux, Sean est rapidement devenu mal à l’aise et inquiet, croyant que quelque chose n’allait pas sur lui.

En se retournant vers ses amis, il s’est rendu compte que ces derniers faisaient exactement la même chose avec une autre personne se trouvant dans la piscine.

Il rencontre son sosie en vacances

En regardant l’homme que ses amis pointaient du doigt, Sean a tout de suite compris ce qu’il se passait. La deuxième personne lui ressemblait comme deux gouttes d’eau. En plus d’avoir le même visage et la même barbe, son sosie avait les mêmes lunettes à écailles et une casquette similaire.

Crédit photo : iStock

« J’ai immédiatement pensé : ''ce mec ressemble au mec que je vois dans le miroir''. Ma deuxième pensée a été : ''il a l’air plus cool que moi'' ! », a confié Sean.

L’homme a partagé une photo où l’on peut le voir aux côtés de son sosie, et la ressemblance est pour le moins troublante. L'histoire ne dit pas s'ils sont devenus amis, mais ils auront au moins un moment inoubliable à raconter.