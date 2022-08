Elle adopte un chien, 5 ans plus tard, elle retrouve le frère de son chien et l'adopte aussi

Jennifer Butler, résidente au Texas, a eu la joie d’adopter en 2013 un petit chien. 5 plus tard, elle a retrouvé par hasard le frère et la soeur de son chien. Explications.

Il n’y a pas de hasard. En 2013, Jennifer Bulter adoptait son petit chien prénommé Benjamin. Alors qu’elle travaillait dans une clinique vétérinaire, le chiot avait été retrouvé seul dans un champ, comme le précise le média Woopets. Tombée sous le charme de l’animal, la jeune femme avait décidé de l’adopter. Mais quelle ne fut pas sa surprise, cinq ans plus tard, lorsqu’elle est tombée par hasard sur une photo Facebook d’un chien ressemblant à son Benjamin.

Crédit : Jennifer Bulter

Une adorable histoire

En 2018, en surfant sur la Toile, elle tombe sur des photos d’un chien ressemblant parfaitement à son animal de compagnie. Touchée par cette ressemblance, Jennifer décide de l’adopter chez elle et de l’appeler Léonard.

Après avoir réalisé un test ADN, elle a eu la confirmation que ce chien était de la même famille que son Benjamin, et potentiellement de la même portée. Et il faut avouer que lorsque l’on voit les deux chiens côte à côte, on dirait des jumeaux. Jennifer Bulter a confié au magazine People : “Mes collègues à la clinique vétérinaire ne peuvent pas encore à ce jour les distinguer visuellement. Nous avons recouru au code couleur de leurs colliers pour faciliter leur identification”. Et cette histoire ne s’arrête pas là.

5 ans plus tard, le refuge où elle avait adopté Léonard avait publié une photo d’un chien ressemblant encore une fois à ses deux chiens. Jennifer Butler a choisi de l'accueillir chez elle. Un nouveau test ADN a révélé que la chienne, prénommée Penelope, faisait également partie de la portée de Benjamin et Léonard. Une famille désormais au complet. Adorable, n’est-ce pas ?

Crédit : Jennifer Bulter



Crédit : Jennifer Bulter