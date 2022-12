Un geste simple et méconnu permet de communiquer avec votre chat, selon une étude

Selon une étude, il existerait un geste simple à effectuer avec son chat, pour pouvoir communiquer avec lui. Voici lequel.

Si vous êtes propriétaire d’un chat, vous vous êtes peut-être déjà demandé si votre félin comprend tout ce que vous lui dites et s’il ressent l'amour que vous lui portez. En effet, il peut être difficile d’interagir avec les chats qui, contrairement aux chiens, se montrent plus indépendants et montrent moins leur affection.

Selon une étude publiée par une équipe de scientifiques dans la revue Scientific Reports, il serait possible de communiquer avec son chat à l’aide d’un geste simple.

Cligner des yeux devant son chat

Pour communiquer efficacement avec votre chat, il suffit de le regarder droit dans les yeux et de fermer lentement les paupières. Le fait de cligner lentement des yeux, un geste qui est effectué naturellement par les chats, est associé à un sourire et est un indicateur d’une émotion positive.

« En tant que personne ayant à la fois étudié le comportement animal et étant moi-même propriétaire de chat, c’est formidable de pouvoir montrer que les chats et les humains peuvent communiquer de cette manière. C’est quelque chose que de nombreux propriétaires de chats avaient déjà soupçonné, c’est donc excitant d’avoir trouvé des preuves », a déclaré Karen McComb, psychologue à l’Université du Sussex.

D’après les expériences réalisées avec différents chats, les scientifiques ont démontré que si l’on fixe un félin en clignant lentement des yeux, ce dernier peut nous répondre de la même manière. De plus, un chat serait plus enclin à se rapprocher d’un humain qui tend la main si celui-ci a cligné des yeux auparavant.

« C’est quelque chose que vous pouvez essayer vous-même avec votre propre chat à la maison, ou avec des chats que vous rencontrez dans la rue, a continué la psychologue. C’est un excellent moyen de renforcer le lien que vous avez avec les chats. Essayez de les regarder comme vous le feriez lorsque vous souriez de manière détendue, puis fermez les yeux pendant quelques secondes. Vous constaterez qu’ils répondent eux-mêmes de la même manière et vous pouvez entamer une sorte de conversation. »

Si vous souhaitez renforcer vos liens avec les chats, vous savez désormais quoi faire.