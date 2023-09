Cette vidéo de deux ours en train de saluer les visiteurs d'un zoo laisse les internautes perplexes

Et c’est reparti pour un tour ! Une vidéo montrant deux ours se prélasser sur le dos tout en saluant les visiteurs d’un zoo chinois relance les théories selon lesquelles les ursidés seraient en réalité des humains déguisés.

Souvenez-vous ! En août dernier, le zoo de Hangzhou (Chine) avait été contraint de démentir la rumeur selon laquelle son ours serait en fait un humain déguisé.

À l’époque, une vidéo montrant le mammifère dans son enclos avait fait le tour du web. La raison ? Sur les images, l’animal, une femelle baptisée Angela, se tient debout comme un humain. Très vite, les internautes ont conclu que le plantigrade était en réalité un employé du zoo déguisé.

« Les ours malais du zoo de Hangzhou sont plus petits que les autres ours et ont un aspect différent, mais ce sont de vrais ours », avait alors déclaré le parc animalier face à la polémique.

Mais, récemment, une vidéo a refait surface sur Internet. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que cette dernière risque de relancer les rumeurs.

Une nouvelle vidéo sème le doute

En effet, le clip montre deux ours malais allongés sur le dos, les bras le long du corps, dans un enclos d’un zoo non identifié. Quelques secondes plus tard, les deux animaux tournent la tête vers les visiteurs alors que leur corps reste immobile.

Mais ce n’est pas tout ! L'un des ours lève lentement sa patte gauche en l'air et semble saluer les visiteurs. Sans réelle surprise, cette séquence, publiée sur les réseaux sociaux, a une nouvelle fois interpellé les utilisateurs.

«Il est impossible qu'il ne s'agisse pas de deux humains déguisés en ours. Vous ne pourrez pas me convaincre du contraire», «On dirait des hommes qui portent des costumes d’ours», peut-on lire parmi les commentaires.

Le mois dernier, le Dr Wong Siew Te, biologiste malaisien, avait dénoncé une polémique infondée et avait affirmé qu’Angela était bel et bien un ours malais :

«Il s’agit d’un ours malais ! J’abrite quatre animaux de cette espèce dans mon centre de soins. Cela montre que les gens en savent très peu sur eux», avait alors déclaré le spécialiste.