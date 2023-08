Accusé d'être un humain déguisé, l'ours du zoo de Hangzhou salue les visiteurs de la main dans une photo qui sème le doute

Alors qu'un zoo chinois fait face actuellement à des accusations rocambolesques, à cause d'un ours qui serait... faux, l'affaire vient de connaître un nouveau rebondissement.

Et on reparle de l'ours du zoo de Hangzhou !

Souvenez-vous, mardi 1er août, nous vous racontions cette histoire pour le moins étonnante d'un ursidé au comportement proche de l'homme et que tout le monde prenait pour un être humain.

Il faut dire que cet ours, une femelle baptisée Angela, avait surpris son monde en se tenant debout dressé sur ses pattes arrière dans son enclos. Une scène immortalisée par une vidéo qui avait fait le tour des réseaux sociaux.

La posture de l'animal était si incroyable que de nombreux internautes ont émis des doutes quant au fait qu'il s'agisse bien d'un ours. Certains n'avaient d'ailleurs pas hésité à affirmer qu'il s'agissait en réalité d'un homme déguisé.

A video of a "human-like" black #bear at #Hangzhou Zoo went viral! But the zoo staff denies it's a person in disguise—too hot to bear! #animal pic.twitter.com/47y9VzslYQ — Shanghai Daily (@shanghaidaily) July 31, 2023

Un homme déguisé en ours au zoo de Hangzhou ?

Cette idée a rapidement pris de l'épaisseur sur la toile, à tel point que plusieurs personnes ont accusé le zoo de Hangzhou, situé dans la province du Zheijiang (au cœur de la partie orientale de la Chine) d'être à l'origine de cette supercherie.

Face à l'ampleur de cette polémique naissante, l'établissement n'a eu d'autres choix que de démentir de telles allégations, expliquant notamment que les spécimens de cette espèce étaient moins imposants que d'autres.

« Les ours malais du zoo de Hangzhou sont plus petits que les autres ours et ont un aspect différent, mais ce sont de vrais ours », avait notamment précisé le parc zoologique.

Mais alors que l'on pensait l'affaire close, la publication d'une photo, où l'on aperçoit ce même ours saluer les visiteurs du zoo, sème le doute.

Crédit photo : DR

Il faut reconnaître que la pose et le geste de l'animal sont assez bluffants, voire stupéfiants.

Chacun se fera son avis.