16 vieilles photos qui vont vous plonger dans le Paris du siècle dernier

Paris est un lieu où le romantisme et l'histoire se côtoient. Les cafés bordent les rues pavées, des personnes bien habillées se promènent sur la Seine à toute heure, et chaque quartier semble avoir son propre point de repère emblématique, qu'il s'agisse de Notre-Dame, du Sacré-Cœur ou de la Tour Eiffel. Et les vieilles photos que vous allez voir dans cet article le prouvent.

Crédit : Getty

Les racines de la ville remontent au IIIème siècle, mais Paris a subi des transformations extrêmes rien qu'au cours des 150 dernières années environ, que ce soit au niveau des tendances de mode, aux mouvements artistiques et littéraires en passant par la construction de certains des bâtiments les plus célèbres du monde. Ces grands événements expliquent sans doute pourquoi aujourd’hui encore, la capitale française est l’un des plus prisées de la planète et attire chaque des dizaines de millions de touristes.

Un voyage dans le Paris du siècle dernier

Si vous aimez l’histoire et avez toujours rêvé d’avoir une machine à remonter le temps, alors les photos vintages publiées dans cet article risquent de particulièrement vous plaire. Et pour cause, elles permettent de voir Paris comme vous ne l’avez certainement jamais vu et montrent à quel point la ville a évolué tout en restant l'une des plus belles villes du monde. Vous en doutez ? Alors prenez le temps de regarder attentivement les 15 clichés ci-dessous.

1. 1887

Crédit : Getty

2. Tour Eiffel, 1889

Crédit : Bettmann

3. Moulin Rouge, 1895

Crédit : Getty

4. Notre-Dame de Paris, 1898

Crédit : Getty

5. Le Louvre, 1914

Crédit : Getty

6. Tour Eiffel, 1924

Crédit : Getty

7. 1929

Crédit : Getty

8. Opéra Garnier, 1930

Crédit : Getty

9. Le Ritz, 1930

Crédit : Getty

10. 1936

Crédit : Getty

11. Le Louvre, 1950

Crédit : Getty

12. 1954

Crédit : Fred Van Schagen

13. Champs-Élysées, 1955

Crédit : Getty

14. Métro Hôtel de Ville, 1955

Crédit : Getty

15. Rue de Rivoli, 1960

Crédit : Getty

16. Place des Vosges, 1975

Crédit : Getty