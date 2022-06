C'est la fin de One Piece après 25 ans d'existence et 100 tomes du manga culte

Après 25 ans d’existence et un succès qui ne se dément pas, le manga « One Piece » va s'achever au grand dam de ses millions de fans aux quatre coins du monde.

C’est un petit séisme !

25 ans après la parution du premier tome, le manga culte « One Piece », vendu à près de 500 millions d’exemplaires à travers le monde, s’apprête à tirer sa révérence.

Son auteur, le japonais Eiichiro Oda, a ainsi annoncé le 7 juin que l’histoire allait très bientôt connaître son épilogue.

Crédit photo : Glénat

Bientôt la fin de « One Piece »

Publiées d’ordinaire tous les lundis au Japon dans l’hebdomadaire « Shonen Jump », les nouvelles aventures de la célèbre saga vont par ailleurs être interrompues durant un mois, à la fin du mois de juin, le temps que le créateur se concentre sur l’écriture de l’intrigue finale.

« Je veux réarranger la structure de façon à boucler le chapitre final aussi vite que possible. Pardonnez-moi mais je vais faire une petite pause pour tout préparer ! », a ainsi annoncé Eichiro Oda dans un message relayé par le compte Twitter de « Shonen Jump ».

« Nous avions l’info depuis quelques semaines, mais on attendait qu’elle soit officialisée côté Japon », a pour sa part expliqué Glénat, l’éditeur français du manga, contacté par l'AFP.

Crédit photo : Glénat

C’est en 1997 que le public a découvert « One Piece », dont l’intrigue se concentre sur une chasse au trésor effrénée menée par plusieurs pirates, notamment le héros Monkey D. Luffy et son célèbre chapeau de paille.

Depuis, plus de 100 tomes et 1 000 chapitres sont nés de l’imagination de l’auteur Eichiro Oda, aujourd’hui âgé de 47 ans. Une longévité exceptionnelle qui vaut à ce dernier de détenir le record du « plus grand nombre d’exemplaires d’une même bande dessinée publiés par un seul auteur », décerné par le célèbre Guinness Book.

Véritable phénomène de société, « One Piece » est également devenue une série animée à succès et devrait prochainement connaître une adaptation à la télévision dans une série produite par Netflix.