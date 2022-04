Top 15 des meilleurs animés à voir sur Netflix

Genre plébiscité par les utilisateurs, les animés sont légions sur les plateformes de streaming. Pour vous aider à choisir, on vous a concocté un liste de quinze séries d'animation japonaise à (re)découvrir sur Netflix.

Un animé est une série d'animation ou un film d'animation créé au Japon souvent adapté d'un manga (ou d'une série de mangas). Un genre cinématographique populaire partout dans le monde depuis son exportation du Japon dans les années 1970-1980.

Les premières séries de culture japonaise à connaître le succès au delà des frontières japonaises ont en effet été Speed racer ou encore Astroboy, dans les années 1970, avant que le genre ne fasse recette partout dans le monde avec des séries comme Dragon Ball, Les chevaliers du Zodiaque, Sailor Moon ou encore One Piece. Et, depuis leur création, les plateformes de streaming proposent des animés dans leur catalogue, genre plébiscité par les utilisateurs. Voici une liste de quinze séries d'animation japonaises à (re)découvrir sur Netflix.

1) Les meilleurs animés à voir sur Netflix : Hunter x Hunter

Titre original de l'animé : Hunter x Hunter

Genre : Animé d'action, fantastique

Années de diffusion : 2011 - 2014

Nombre de saisons : 6

Nombre d'épisodes : 148

Pitch : Pour réaliser son rêve et devenir un Hunter de légende comme son père, Gon Freecss de partir à la recherche de son père avec ses amis.

Personnages principaux :

Note IMDb : 9/10

À savoir : Hunter × Hunterest l'une desséries de mangas les plus vendues de l'histoireavec plus de 79 millions d'exemplaires en circulation. Son adaptation en animé a également été un énorme succès.

2) Les meilleurs animés à voir sur Netflix : Naruto

Titre original de l'animé : Naruto

Genre : Animé à voir en famille

Années de diffusion : 2002 - 2007

Nombre de saisons : 9

Nombre d'épisodes : 220

Pitch : Naruto Uzumaki, un adolescent Ninja, lutte pour être reconnu et rêve de devenir le Hokage : chef du village et Ninja le plus fort.

Note IMDb : 8,4/10

À savoir : Avec plus de 250millions de copies éditées,Narutoest l'un desmangas les plus vendus dans le monde.

3) Les meilleurs animés à voir sur Netflix : Naruto : Shippûden

Titre original de l'animé : Naruto : Shippûden

Genre : Animé à voir en famille

Années de diffusion : 2007-2017

Nombre de saisons : 21

Nombre d'épisodes : 502

Histoire : Naruto Uzumaki rentre chez lui après deux ans d'entraînement intensif et s'associe à Sakura Harpon pour combattre une organisation malfaisante.

Note IMDb : 8,7/10

À savoir : Sur la fin de la série Naruto, les épisodes ne reprenaient plus les histoires du manga. Avec la série Naruto Shippuden, les épisodes reprennent la trame du manga.

4) Les meilleurs animés à voir sur Netflix : My Hero Academia

Titre original de l'animé : Boku no hîrô akademia

Genre : Animé pour ados

Années de diffusion : 2016-.

Nombre de saisons : 5

Nombre d'épisodes : 117

Histoire : Après avoir sauvé une brute des maison d'un méchant, un adolescent normal commence à suivre des cours pour super-héros dans un prestigieux lycée.

Note IMDb : 8,4/10

À savoir : Une sixième saison de la série a été annoncée pour l'automne 2022.

5) Les meilleurs animés à voir sur Netflix : L'attaque des titans

Titre original de l'animé : Shingeki no Kyojin

Genre : Animé d'action, fantastique

Années de diffusion : 2013-.

Nombre de saisons : 4

Nombre d'épisodes : 96

Histoire : Pour défier des géants sans peau qui dévorent les humains, il faut un caractère bien trempé… et la rage de vaincre.

Note IMDb : 9,1/10

À savoir : Une cinquième saison de la série L'attaque des titans est prévue pour 2023.

6) Les meilleurs animés à voir sur Netflix : Détective Conan

Titre original de l'animé : Meitantei Conan

Genre : Animé d'intrigue et thriller

Années de diffusion : 1996-.

Nombre de saisons : 22

Nombre d'épisodes : 1048

Histoire : Conan Edogawa, un petit garçon doté des capacités mentales d'un adulte brillant, est capable de résoudre n'importe quelle affaire, car «il n'y a toujours qu'un vérité !»

Note IMDb : 8,5/10

À savoir : La vingt-deuxième saison de la série est sortie en janvier 2022 au Japon.

7) Les meilleurs animés à voir sur Netflix : Fairy Tail

Titre original de l'animé : Fearî teiru

Genre : Animé d'action

Années de diffusion : 2009-2019

Nombre de saisons : 9

Nombre d'épisodes : 339

Histoire : Quatre jeunes sorciers unissent leurs forces pour mener des missions dans l'ensemble du royaume et forgent des liens plus puissants que la magie.

Note IMDb : 8/10

À savoir : À l'origine, Fairy Tail est un shōnen manga écrit et dessiné par Hiro Mashima.

8) Les meilleurs animés à voir sur Netflix : Fullmetal Alchemist

Titre original de l'animé : Hagane no renkinjutsushi

Genre : Animé d'action, fantastique

Années de diffusion : 2003-2004

Nombre de saisons : 1

Nombre d'épisodes : 51

Histoire : En tentant de redonner vie à leur mère par alchimie, deux frères produisent une réaction chimique aux effets dévastateurs sur leurs corps.

Note IMDb : 8,5/10

À savoir : En 2010, une autre adaptation du manga d'hiromi Arakawa Fullmetal Achemist est sortie : Fullmetal Alchemist : Brotherhood.

9) Les meilleurs animés à voir sur Netflix : Demon Slayer

Titre original de l'animé : Kimetsu No Yaiba

Genre : Animé d'action

Années de diffusion : 2019-.

Nombre de saisons : 2

Nombre d'épisodes : 44

Histoire : Après avoir vécu une effroyable tragédie, un garçon paisible et gentil est devenu pourfendeur de démons.

Note IMDb : 8,7/10

À savoir : La troisième saison de la série d'animation japonaise Demon Slayer est prévue pour 2023.

10) Les meilleurs animés à voir sur Netflix : Cowboy Bebop

Titre original de l'animé : Kaubôi bibappu

Genre : Animé dramatique

Années de diffusion : 1998-1998

Nombre de saisons : 1

Nombre d'épisodes : 26

Histoire : Cette équipe de chasseurs de prime improbable pourrait bien débarrasser la galaxie des criminels les plus dangereux.

Note IMDb : 8,9/10

À savoir : En1998,Cowboy Bebopa reçu le prix de la meilleure série télévisée d'animation à l'Animation Kōbe.

11) Les meilleurs animés à voir sur Netflix : Neon Genesis Evangelion

Titre original de l'animé : Shin seiki evangerion

Genre : Animé d'action, fantastique

Années de diffusion : 1995-1996

Nombre de saisons : 1

Nombre d'épisodes : 26

Histoire : Cette série animée légendaire suit de jeunes pilotes protégeant la civilisation humaine contre des créatures géantes.

Note IMDb : 8,5/10

À savoir : La série animée culte Neon Genesis Evangelion est parfois abrégée Evangelion ou simplement Eva.

12) Les meilleurs animés à voir sur Netflix : Tokyo Ghoul

Titre original de l'animé : Tokyo Ghoul

Genre : Animé d'horreur

Années de diffusion : 2014-2018

Nombre de saisons : 3

Nombre d'épisodes : 48

Histoire : Malgré lui, ce jeune étudiant est devenu mi-humain, mi goule. Il n'a d'autre choix que de se nourrir de chair humaine.

Note IMDb : 7,8/10

À savoir : En plus d'avoir été adapté en animé, le mange Tokyo Ghoul a également été adapté en film live-action.

13) Les meilleurs animés à voir sur Netflix : Castlevania

Titre original de l'animé : Castlevania

Genre : Animé d'horreur

Années de diffusion : 2017-2021

Nombre de saisons : 4

Nombre d'épisodes : 32

Histoire : Un chasseur de vampires se bat pour sauver une ville des monstres, envoyée par Dracula en personne, a assiégée.

Note IMDb : 8,3/10

À savoir : La série d'animation japonaise Castlevania est inspirée du jeu vidéo culte du même nom.

14) Les meilleurs animés à voir sur Netflix : Violet Evergarden

Titre original de l'animé : Violet Evergarden

Genre : Animé romantique

Années de diffusion : 2018-2019

Nombre de saisons : 1

Nombre d'épisodes : 14

Histoire : Violet Evergarden doit trouver du travail. Meurtrie et hébétée, elle devient rédactrice de lettres pour dénouer son passé et comprendre qui elle est.

Note IMDb : 8,5/10

À savoir : Une suite de la série animée est sortie en 2020 sous la forme d'un film d'animation (également disponible sur Netflix).

15) Les meilleurs animés à voir sur Netflix : Psycho-Pass

Titre original de l'animé : Psycho-Pass

Genre : Animé d'intrigue et thriller

Années de diffusion : 2012-.

Nombre de saisons : 3

Nombre d'épisodes : 41

Histoire : En l'an 2113, on scanne les cerveaux pour connaître le potentiel criminel des gens. Quiconque présente des tendances considérées répréhensibles est pourchassé, voire tué.

Note IMDb : 8,2/10

À savoir : Une adaptation enmangaintitulée Inspecteur Akane Tsunemori a été publiée dans le magazine Jump Square entre 2012 et 2014.