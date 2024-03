Ce photographe amateur reçoit un prix national pour ses photos d'aurores boréales à couper le souffle

Yannick Legrodec, photographe amateur, est passionné par les aurores boréales. Il a récemment reçu le titre de Photographe de l’année grâce à ses clichés incroyables.

Yannick Legrodec est un photographe amateur originaire des Hautes-Pyrénées. Employé dans la métallurgie, il passe son temps libre à prendre des photos et à se rendre dans les pays scandinaves pour admirer et immortaliser les aurores boréales.

“Depuis tout gosse, je suis fasciné par l’univers du grand nord. J’ai rêvé très tôt de voir de mes yeux les aurores boréales et quand j’en ai eu la chance, de les immortaliser. J’avais un appel, c’était inexplicable… C’est une fascination qui est née très tôt et j’ai rêvé longtemps de les contempler. Une fois sur place, c’était 100 fois supérieur à ce que j’avais imaginé”, a-t-il confié.

Yannick a passé des nuits entières dans le froid polaire pour immortaliser le spectacle qui se déroulait sous ses yeux et les sublimes couleurs qui défilaient dans le ciel. Après des années de pratique, son travail a été récompensé puisque Yannick vient de décrocher le prix de Photographe de l’année. Une distinction remise par le concours “Les étoiles de l’astronomie” organisé par l’Association française d’astronomie, qui a pour but de “mettre en avant la pratique de l’image de nuit et de valoriser la richesse et la beauté du travail des photographes nocturnes”.

Crédit photo : Yannick Legrodec

De sublimes images d'aurores boréales

Yannick a reçu ce prix grâce à trois de ses clichés, représentant tous des aurores boréales. Ses photographies ont été choisies parmi 300 autres images envoyées par des photographes amateurs et professionnels. Le premier cliché a été pris en 2021, dans les Senja en Norvège, le deuxième à Vestrahorn en Islande l’année suivante et le troisième en 2023, dans les Vesteralen en Norvège.

Crédit photo : Yannick Legrodec

Le jury du concours a souhaité récompensé Yannick pour “son regard original, son travail de plusieurs images avec divers thèmes, sur plusieurs années”. Un prix surréaliste pour le photographe amateur.

“Je n’en reviens pas, c’est complètement incroyable pour moi, je suis tout chamboulé ! Le nord m’a offert des cadeaux fantastiques depuis sept ans. J’ai essayé d’en tirer le meilleur et d’immortaliser ces moments tellement magiques à mon sens. Je suis tombé amoureux de ces aurores boréales et je ne m’en lasse toujours pas. Je pars chaque année pour aller à leur rencontre et essayer de réaliser des images à la hauteur des émotions qu’elles m’offrent. Il y a du travail, de la persévérance et une passion complètement folle. Mais quand je vois tout ce travail si hautement récompensé, je me dis que ça en vaut bien la peine et ça me touche énormément”, a confié Yannick.

Crédit photo : Yannick Legrodec

Peu de temps après avoir reçu cette distinction, le photographe est retourné en Scandinavie avec sa famille pour prendre de nouvelles photographies. En novembre 2024, il se rendra aux Rencontres du ciel et de l’espace, à Paris, pour assister à la cérémonie de remise des prix.