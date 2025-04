Les gens se sont moqués de cette maison jusqu'à ce qu'ils y rentrent

En Inde, un photographe professionnel a poussé sa passion jusqu’au bout, que ce soit dans le nom de ses enfants, mais aussi l’architecture de sa maison.

Ravi Hongal est un fou de la photographie, et c’est peu de le dire. À travers le monde, il existe certaines bâtisses qui sortent de l’ordinaire et qui ont de quoi surprendre les personnes qui passent devant.

Dans la ville de Belgaum, en Inde, impossible de ne pas s’arrêter devant la maison de Ravi Hongal dont l’apparence laisse penser qu’elle pourrait vous immortaliser. En effet, Ravi Hongal est un grand passionné de photographie, étant lui-même photographe de métier. Sa passion est telle qu’il a carrément appelé ses trois fils Canon, Nikon et Epson.

Une maison concept appareil photo

Pour célébrer sa passion encore plus, il s’est carrément construit une maison dont l’architecture prend la forme d’un appareil photo géant. Pour cela, il a dépensé près de 90 000 euros.

Outre la devanture qui a de quoi faire sourire, c’est surtout l’intérieur qui surprend le plus et qui montre à quel point le photographe a pensé à tout. Le concept de la maison appareil photo est poussé à son paroxysme. En effet, il comprend un objectif, un flash, des pellicules, une carte mémoire et un viseur sur sa façade.

Les pièces intérieures seraient également sur le thème de la photographie. La maison est même devenue une attraction touristique dans la ville indienne. Ce serait également un bâtiment parfait pour créer une chambre noire fonctionnelle géante.