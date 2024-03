Ces amis parcourent 3 000 km en train pour voir les aurores boréales et ne regrettent pas leur choix

Charlotte Lemay et ses amis avaient un rêve : aller en Laponie pour admirer les aurores boréales. Plutôt que de prendre l’avion, ils ont décidé d’y aller en train et ne regrettent absolument pas leur décision.

Admirer les aurores boréales est un rêve pour beaucoup d’entre nous. Cependant, il peut sembler inaccessible car pour voir ces magnifiques couleurs dans le ciel, il faut se rendre près du cercle polaire, en Laponie, soit au nord de la Norvège, la Suède, la Finlande ou la Russie.

C’est ce qu’ont voulu faire Charlotte Lemay et ses amis. Cependant, le petit groupe a décidé de ne pas prendre l’avion pour se rendre jusqu’au nord de la planète, mais de privilégier les transports en train. En plus de faire un geste pour l’environnement, car il s’agit d’un moyen de transport moins polluant que l’avion, ces amis ont pu prendre le temps pour profiter du paysage.

“On a rejoint le cercle polaire en train ! Il n’y a pas de mots assez forts pour décrire la puissance des émotions qu’on a traversées, depuis la première minute jusqu’à ce soir, de retour à Paris Gare du Nord. Allemagne, Danemark, Suède, Laponie, Norvège… Le train a permis cette épopée fabuleuse dont il fait intégralement partie. Il a transformé ce séjour en aventure inoubliable. Le train devrait remplacer l’avion, pas seulement parce que c’est écologique, mais parce qu’il décuple le potentiel de toute expérience de voyage”, a confié Charlotte Lemay sur son compte Instagram.

Crédit photo : @chamellow

Un périple de 3 000 km

Pour se rendre jusqu’en Laponie, les amis ont pris le train de Paris à Narvik, une ville en Norvège, ce qui a nécessité 48 heures de voyage. Ils ont traversé de nombreuses villes sur leur route comme Cologne, Hambourg, Copenhague et Stockholm et ont décidé de s’arrêter dans cette dernière ville pour la visiter. Par la suite, ils ont pris un second train, de Stockholm à Narvik, qui a nécessité 17 heures de voyage, qu’ils ont passé dans des couchettes confortables.

Crédit photo : @chamellow

Une fois arrivés à Narvik, les voyageurs ont pris un bus pour rejoindre les Îles Lofoten, un archipel situé au nord du pays, près du cercle polaire. Comptez entre 5 et 8 heures pour traverser ces îles en bus et en voiture, tout en faisant des pauses pour profiter des paysages à couper le souffle. Une fois aux Îles Lofoten, Charlotte et ses amis ont enfin pour admirer les aurores boréales tant attendues et profiter d’un magnifique spectacle, avant de repartir pour faire le trajet inverse.

En voyageant en train, le groupe d’amis a considérablement réduit son empreinte carbone. Un trajet en avion pour se rendre en Laponie aurait émis 705 kg de CO2, tandis que le voyage en train de Charlotte n’en a émis que 10 kg pour un aller-retour entre Paris et Narvik. Ajoutez à cela le déplacement en bus pour rejoindre les Îles Lofoten et le résultat reste incomparable avec la pollution engendrée par l’avion.