Ce bracelet unique contient 303 oeuvres de Rembrandt, pour en profiter n'importe où

Le bracelet que vous allez découvrir dans cet article est absolument unique au monde. Et pour cause, ce dernier est une œuvre d’art à lui seul puisqu’il abrite une grande partie de dessins et des tableaux créés par le célèbre peintre néerlandais Rembrandt.

Crédit : Lyske Gais / Lia Duinker

Doublé de bords dorés et fixé par un fermoir en or, le bracelet du duo amstellodamois Lyske Gais et Lia Duinker renferme une vaste collection d'histoire de l'art en l'espace d'un poignet. En 2015, le duo a créé un catalogue portable qui relie 1 400 pages pour former un livre épais. Son contenu contient des illustrations manuelles en noir et blanc de 303 gravures et dessins de Rembrandt, dont le sujet a été inspiré par leur disponibilité dans les archives numériques du Rijksmuseum.

Un bracelet en hommage à Rembrandt

« Nous aimions l’idée que ce soit quelque chose que vous puissiez porter, avoir votre propre collection avec vous et en profiter dès que vous en avez envie » ont expliqué les deux créateurs à Colossal. Intitulé « Rembrandt’s Hands and a Lion’s Paw » (comprenez « Les mains de Rembrandt et la patte de lion », ndlr), le livre-bracelet utilise le brocheersteek, une méthode de point de croix traditionnelle typique des Pays-Bas, et chaque page est titrée et numérotée. Un index supplémentaire permet de se repérer parmi les centaines d'illustrations contenues dans les couvertures en cuir.

Voici cette petite merveille :

