La danse rejoint l'Académie des beaux-arts, avec une section dédiée à la chorégraphie

Mercredi 6 avril, une cérémonie a eu lieu à l’Académie des beaux-arts pour nommer quatre chorégraphes et reconnaître officiellement la danse comme un art.

L’Académie des beaux-arts est une institution qui a été créée en 1816. Elle regroupe plusieurs compétences artistiques comme la sculpture, la peinture, la musique, le cinéma, la photographie… Mais jusqu’à présent, la danse ne faisait pas partie de l’Académie des beaux-arts.

« C’est effectivement insensé. Lorsque j’ai été élu secrétaire perpétuel de l’Académie en 2017, j’ai accepté à une seule condition : que l’on crée une neuvième section dédiée à la chorégraphie », a déclaré Laurent Petitgirard, compositeur.

La danse entre dans l’Académie des beaux-arts

Finalement, l’Académie des beaux-arts a décidé de créer une section dédiée à la danse, et plus précisément à la chorégraphie. Pour cela, quatre fauteuils ont été inaugurés par des chorégraphes : Blanca Li, Angelin Preljocaj, Carolyn Carlson et Thierry Malandain. Ce dernier a été accueilli sous la coupole du palais de l’Institut de France lors d’une cérémonie organisée ce mercredi 6 avril.

La décision d’intégrer la danse à l’Académie des beaux-arts a été prise en octobre 2018, mais à cause de la crise sanitaire, cette mesure a pris du retard. Suite à la grande cérémonie organisée ce 6 avril, la danse fait donc officiellement partie des arts reconnus à l’Académie des beaux-arts.