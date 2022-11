Grâce à son superbe coup de crayon, il transforme les nuages en personnages vivants

Chaque jour, Chris Judge partage des photos où il transforme des nuages pour leur donner vie et le moins que l’on puisse dire c’est que le résultat est tout simplement génial !

Crédit : adailycloud / Instagram

Ce projet intitulé « A Daily Cloud » (« Un nuage quotidien » en Français, ndlr) a commencé pendant le premier confinement lors de la pandémie de Covid-19 en 2020, lorsqu’il a pris le temps de se pencher sur premières photos de nuages qu’il avait réalisé. Dans la foulée, il a partagé certaines de ces illustrations sur ses réseaux sociaux et a été agréablement surpris par les réactions qu'il a reçues. Depuis lors, cette idée fantaisiste n'a cessé de se développer et elle fait aujourd’hui sa renommée aux quatre coins du monde.

Des crocodiles dentés aux ours endormis, Chris Judge réimagine les nuages duveteux en une variété de personnages excentriques. Si certaines formes sont parfois très évidentes, d'autres l'obligent à sortir des sentiers battus et à faire parler sa créativité pour trouver des visages là où la plupart des gens ne penseraient même pas à regarder. Le style reste minimal car l’artiste ne veut pas que ses traits recouvrent une trop grande partie du nuage réel : « j’essaie de dessiner aussi peu de lignes que possible et de laisser la forme du nuage elle-même faire le gros du travail ».

Donner vie aux nuages

Au lancement de son projet « A Daily Cloud », Chris Judge utilisait seulement ses clichés, mais depuis que sa notoriété a explosé, il reçoit de nombreuses propositions de ses followers. « Si c'est une belle journée nuageuse, je prends beaucoup de photos tout au long de la journée, soit avec mon iPhone, soit avec mon Canon M6 Mark II. Et chaque après-midi, je choisis une photo de mon cru ou une que quelqu'un m'a soumise et qui, selon moi, fonctionnera bien, puis je l'importe dans Procreate » explique-t-il. À partir de là, il laisse parler sa créativité sans limite dicter son dessin.

Génial, n’est-ce pas ?